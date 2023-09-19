СМИ: Жапарову предстоит объясниться с Рахмоном

Главы государств Центральной Азии 17–19 сентября встречаются в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой также состоятся переговоры с президентом США Джозефом Байденом в рамках формата "С5+1". Президенту Киргизии Садыру Жапарову придется ответить за воинственное заявление председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибека Ташиева, который потребовал от Душанбе отказаться от своих территориальных претензий, в противном случае Бишкек предъявит свои. Эксперты считают, что готовится почва для развязывания нового конфликта, урегулировать который будет предложено США, пишет российское издание "Независимая газета".

Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров встречались в Душанбе на полях Консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии, которая состоялась 14 сентября.

Главы двух государств обсудили проблемы границы и договорились решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем, сообщила пресс-служба президента Таджикистана. Они также выразили удовлетворение достигнутым результатом по согласованию проектной линии государственной границы между двумя странами протяженностью около 626 км, 102 км из которых удалось описать за последние 1,5 года (см. "НГ" от 15.09.23).

И пока Жапаров обсуждал вопросы регионального сотрудничества, вице-премьер, глава ГКНБ Киргизии Камчибек Ташиев заявил о территориальных претензиях к Таджикистану. 15 сентября, в годовщину последнего конфликта на киргизско-таджикской границе, унесшего десятки жизней с обеих сторон, Ташиев сообщил журналистам о якобы найденных документах, согласно которым многие земли Киргизии "перешли Таджикистану". При этом Ташиев не уточнил, о каких участках границы идет речь. Киргизский силовик отметил, что "Таджикистан претендует на наши приграничные территории". "Мы ответили, что эти претензии беспочвенны и их не должно быть. Недавно мы нашли новые документы. Согласно им мы знаем, что многие кыргызские земли перешли Таджикистану. Мы можем обосновать это историческими, юридическими документами. Если соседняя страна не откажется от своих территориальных претензий, мы тоже будем предъявлять их", – цитируют Ташиева местные СМИ. Киргизский силовик подчеркнул, что "у Кыргызстана есть возможность вернуть земли, которые "перешли Таджикистану десятки, а то и сотни лет назад".

Спецпредставитель кабинета министров КР по вопросам делимитации и демаркации границ Назирбек Борубаев подтвердил новость об обнаруженных документах и сообщил, что они были получены из архивов, отметив, что не будет конкретизировать, поскольку "не хочет создавать препятствия во время переговоров".

МИД Таджикистана незамедлительно отреагировал на заявление главы ГКНБ Киргизии и пригласил посла Эрлана Абдылдаева для беседы. "Подобного рода комментарии способны нанести серьезный урон переговорному процессу по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию", – говорится в заявлении таджикского внешнеполитического ведомства.

Переговоры по делимитации и демаркации границы начались еще в 2002 году и продвигаются медленно. Особо проблемными остаются около 300 км, которые включают в себя анклавы и эксклавы. Из-за этой неопределенности между жителями и пограничниками происходят ссоры, перерастающие в конфликты с применением тяжелого оружия.

Не исключено, что вопросы киргизско-таджикской границы будут обсуждаться в рамках встречи Джо Байдена с лидерами стран Центральной Азии, поскольку США заинтересованы в стабильности региона. Как сообщил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, предстоящее заседание формата "С5+1" (страны Центральной Азии плюс США. – "НГ"), которое пройдет 19 сентября, будет посвящено различным вопросам начиная от региональной безопасности, торговли, развития взаимных связей, изменения климата и текущих реформ по совершенствованию управления по укреплению верховенства закона. По итогам встречи, по словам Салливана, будет принято совместное заявление, в котором будут излагаться конкретные проекты в ключевых сферах, по которым США намерены работать вместе со странами ЦА и реализовывать их сообща. "США привнесут некоторые ресурсы, чтобы можно было эффективно сотрудничать", – сообщил Салливан, не вдаваясь в детали. Он также отметил, что "саммит не направлен против какой бы то ни было страны". "Он посвящен позитивной повестке дня, по которой США намерены работать с государствами Центральной Азии", – добавил Салливан.

Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что дестабилизация в регионе идет через раскачивание ситуации на киргизско-таджикской границе. Это входит в долгосрочные планы Запада. "Не случайно в Киргизию зачастили гости из Евросоюза и США. Смысл этих визитов в том, чтобы вынудить Киргизию дистанцироваться от России, причем не только Киргизию, но и Центральную Азию в целом. Возможно, речь идет о возвращении базы НАТО в Киргизию. Какой предлог для этого нужен? Развязать войну и войти в регион под видом миротворцев. Где миротворцы – там база", – сказал "НГ" Кобринский. По мнению эксперта, власти Киргизии заигрались с Западом. Не исключено, что в случае успешной реализации "западного проекта" Жапарову обещаны политическое убежище, личная и финансовая неприкосновенность. Маловероятно, по мнению Кобринского, что Жапаров после завершения президентской карьеры, возможно, досрочной, останется жить на берегу Иссык-Куля.

"Россия Киргизии нужна только для торговли, чтобы заработать на параллельном импорте. Ошибка российских чиновников в том, что они практически все вопросы сводят к экономике и товарообороту: если товарооборот повысился, значит, дружба крепнет. Но увеличение объемов торговли не означает сближение государств. Это только бизнес, а бизнес не имеет ничего общего с вопросами интеграции, особенно на постсоветском пространстве, где за 30 лет развивались идеи национализма во всех, без исключения, странах СНГ. Сейчас идет процесс дезинтеграции постсоветского пространства. И Запад этим воспользуется", – полагает эксперт. По словам Кобринского, это противостояние задумано еще и для того, чтобы показать, в том числе и африканским странам, что Россия бессильна в зоне своих исторических интересов, поэтому полагаться на нее – ошибка.