Европейские агенты влияния в странах Центральной Азии

Всем известно о разведывательных программах и службах США. Но мало кто знает, что их европейские коллеги мало в чем отстают. Другое дело, что они не настолько распиарены, не воспеты в кинематографе. В Европе к выведыванию тайн и скрытному контролю относятся совершенно иначе. Там всё "пакуется" в несколько слоев упаковки, за которыми сложно рассмотреть истинное назначение "презента".

К такого рода программам можно отнести инициативы Европейского Союза (ЕС) по исследованиям и инновациям "Horizon Europe" в Центральной Азии. И его составляющей - проекту "Минарет" (Multilevel Orders of Corruption in Central Asia), предусматривающего сбор данных о коррупционных проявлениях в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. А также привлечения к данному проекту государственных, образовательных, коммерческих и неправительственных организаций региона.

Начнем с того, что в текущем году будет юбилей у программы Horizon 2020 ("Горизонт 2020"). Все началось 11 декабря 2013 года, когда Европейская Комиссия объявила первые конкурсы новой Рамочной Программы Европейcкого Союза по науке и инновациям "Horizon 2020". Конкурсы были объявлены по всем 18 приоритетам Программы. Срок - период с 2014 по 2020 годы.

Свои публичные акции ЕС называл информационными семинарами, которые помогут участникам Horizon 2020 ознакомиться с основными конкурсными требованиями, правилами участия, финансовыми аспектами и приоритетами Программы, а также найти правильных партнеров и написать успешное конкурсное предложение.

Следующий сбор уже прошёл 4 февраля 2014 года в Национальной библиотеке КР в виде информационного семинара по новой Рамочной Программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям Horizon 2020 ("Горизонт 2020"). Такая подача позволила скрыть за завесой очень многое. И почти 10 лет утверждалось, что важнейшая цель Европейской комиссии, к 2020 году, обеспечить глобальную европейскую конкурентоспособность в научных исследованиях и инновациях. "Горизонт 2020" сочетает в себе все научные исследования и инновации, в настоящее время финансируемые через Рамочные Программы по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности (FP7), "Конкурентоспособность и Инновации" (CIP) и Европейского института инноваций и технологий (EIT), т.е. предусматривается комбинирование различных существующих схем финансирования с новыми финансовыми схемами через международное сотрудничество.

Наставниками кыргызов на тех семинарах были специалисты из Эстонии. Среди участников также были депутаты парламента КР, представители Министерства образования и науки КР, ученые академических институтов и всех вузов страны.

Прошли годы и в 2021-ом на смену 8-й Рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020" (Horizon 2020) пришла новая программа – "Горизонт Европа" (Horizon Europe). В декабре 2020 года Европейская комиссия сообщила, что бюджет программы составит 95,5 млрд евро, что на 18 процентов больше бюджета предыдущей рамочной программы. 15 июня 2021 года Европейская комиссия официально опубликовала план конкурсов заявок на 2021-2022 гг. ("Horizon Europe Work Programme 2021-2022").

Основной "Горизонта Европы" станут следующие разделы: Открытая наука (Open science); Глобальные вызовы (Global Challenges); Открытые инновации (Open Innovation).

В рамках первого раздела "Открытая наука" задействованы Европейский исследовательский совет, Программа имени Мари Склодовской-Кюри, а также будут проводиться работа в направлении "Исследовательские инфраструктуры".

Второй раздел "Глобальные" вызовы нацелен на решение мировых социальных проблем. Исследовательская деятельность будет сфокусирована на следующих приоритетных областях: Здравоохранение; Инклюзивное и безопасное общество; Цифровизация промышленности; Климат, энергетика и мобильность; Продовольствие и природные ресурсы.

Третий раздел "Открытые инновации" призван способствовать максимизации инновационного потенциала Европейского союза и продвижению коммерциализации полученных научных знаний. В рамках раздела будет действовать Европейский совет по инновациям (EIC), которым будут поддерживаться прорывные исследования посредством двух механизмов.

Здесь еще подоспело "обновление" всего европейского горизонта. Теперь срок уже рассчитан до 2027 - 2030 годов. Это уже не абы что, а "европейские миссии". Хоть речь и идет про Кыргызстан и Среднюю Азию, тем не менее, в целях программы указано, что "общая цель Европейских миссий - способствовать преобразованию Европы в более экологичный, здоровый, инклюзивный и устойчивый к вызовам континент". Запросы у европейцев весьма приличные - каждая Миссия будет осуществляться посредством комплекса мер, таких как исследовательские проекты, меры в области политики и даже законодательные инициативы.

Если Моисей даровал людям 10 заповедей, но Евросоюз определил пять своих Европейских миссий: Адаптация к изменению климата; Борьба с раком; Восстановление океанов и других водных объектов; Климатическая нейтральность и рациональное обустройство городов; Курс на сохранение почв в Европе. Главная замануха - 19 новых конкурсов по случаю запуска Европейских миссий, общий бюджет которых составляет 673,24 млн евро. При этом допускаются специалисты и компании из России.

Что можно сказать про всю вышеуказанную стройно выстроенную европейскую миссию? Главное, функционеры ЕС постарались где-то составить конкуренцию американцам, а где-то – идут в их фарватере. Но ключевые позиции стараются не упускать. В первую очередь – это энергетика во всех ее проявлениях, ядерные технологии или отходы, контроль границ и наркотрафик. Для чего существуют несколько подпроектов, которые вытекают из основной либо дополняют её. Такие, как "Атлантис" либо BOMCA\CADAP. Первый – это борьба с туберкулезом или другими инфекционными заболеваниями в местах лишения свободы. А второй – это уже борьба с наркотрафиком или другими запрещенными веществами. Однако, если вспомнить, что англосаксы стоят за афганским опием или героином, тогда можно спокойно прийти к выводу, что данная программа больше нацелена на контроль трафика, нежели на борьбу с ним. Через Кыргызстан проходит так называемый "северный путь", который далее через Казахстан ведет в Россию. Поэтому "держать руку на пульсе" европейцам необходимо постоянно. Кроме того, ведется насаждение "зеленой повестки".

Далее, европейцы, как видим, выше, лезут постоянно в местное законодательство, продавливая необходимые для себя изменения. А также – контроль документооборота. Делятся ли он данными с Вашингтоном – сказать сложно.

Теперь к проекту "Минарет". Из открытых источников известно, что "MINARET" был внутренним шпионажным проектом, управляемым Агентство национальной безопасности (АНБ), которое после перехвата электронных сообщений, содержащих имена заранее определенных граждан США, передавалось их другим правительственным правоохранительным и разведывательным организациям. Перехваченные сообщения отправляются в ФБР, ЦРУ, Секретную службу, Бюро по наркотикам и опасным наркотикам (BNDD) и Министерство обороны. Этот проект был родственным проекту Project SHAMROCK.

Можно сказать, что европейцы припали на хвост американцам. Всё началось с 2001 года, после событий 9/11. В декабре того года на территории международного аэропорта "Манас" развернулась американская авиабаза имени Питера Ганси. Кроме звездно-полосатых там базировались военные контингенты из Франции, Австралии, Японии, Южной Кореи, Германии, Испании, Португалии, Великобритании и других стран НАТО. Все эти страны – участники проекта "Эшелон". Стоит добавить, что, да и сама база располагалась подозрительно близко к оптико-волоконной линии, по которой интернет тогда поступал в Кыргызстан из Казахстана. Вот так в стране внедрилась внешняя зарубежная разведка.

Новое здание посольства США, открылось несколько лет назад. Имеет несколько уровней, четыре над землей и до 5-6 – под землей. Само здание внешне напоминает крепость, которую будет проще оборонять. Значительная часть так называемого "технического персонала" из авиабазы сегодня размещена в посольстве. Как и оборудование электронной разведки. Место выбрано не просто так – американцы разместились буквально в паре километров от государственной резиденции "Ала-Арча" №1, где проживает вся верхушка страны – президент, премьер, спикер парламента и т.п. А еще рядом строится новое здание Дома правительства Кыргызстана. На уровне американцам ответили лишь китайцы – они свое посольство разместили практически напротив.

Главное: упоминания о "Горизонте" в открытой прессе нет. Поисковик выдает лишь ссылки на публикации на сайтах местных представительств Евросоюза и аффилированных с ним структур. Нет каких-либо промежуточных итогов, не озвучиваются имена победителей и т.п. Что приводит к мысли, что смысл не в этом, а другом, о чем европейцы умалчиваются. Можно также сказать, что различного рода конкурсами, "белые люди" ведут легальный сбор информации, представляющей для них интерес. Ведь каждый пакет предложений должен иметь солидную справочную документацию. А самым крупным банком в Кыргызстане является Кыргызский инвестиционно-кредитный банк (КИКБ), образованный совместно с Германией и Фондом Ага-Хана. Что это значит, посвященные люди поймут…

Вот и получается, что европейцы внедряют на всех доступных уровнях своих агентов влияния или механизмы для получения информации, возможности влиять на происходящие в стране политические и экономические проекты.