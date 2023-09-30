СМИ Казахстана обвинило Кыргызстан в сокрытии воды. В СВР дали свой ответ

В Службе водных ресурсов при МСХ КР прокомментировали статью Сaravan.kz, автор которой, практически, прямым текстом говорит, что Кыргызстан в плане обеспечения их водой обошелся с ними не по-соседски.

"В середине июня соседи нас предупредили: "В связи с маловодьем уведомляем казахстанскую сторону, что с 1 августа доля РК составит 3,54 кубометра в секунду. При расходе 10 кубометров запас будет исчерпан к 4 августа". Наши министры были в курсе, что соседи ничего нам не нальют больше оговоренного.

Ну, теперь самое "вкусное". Наши коллеги из газеты "Время" обнаружили любопытный документ за авторством министерства сельского хозяйства Кыргызстана "О ходе проведения поливов на 1 сентября". Там сказано: "План водоподачи на орошение на конец лета текущего года составил 5 113,6 млн кубов. В том числе фактически подано на орошение 4 593,1 млн кубов – 90 процентов от плана. Это на 50 млн кубов больше, чем в 2022 году. Кому? Своим фермерам или нашим?", - говорится в статье казахстанского СМИ", - пишется в статье.

То есть автор указывает на нестыковки в цифрах, якобы доказывающие, что никакого маловодья не было и что Кыргызстан по сути обманул своего соседа.

В Службе водных ресурсов при МСХ КР заявили, что вододеление с Республикой Казахстан осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, которые разрабатываются ежегодно до начала вегетационного периода и подписываются сопредседателями Комиссии Кыргызской Республики и Республики Казахстан по использованию объектов межгосударственного пользования на реках Чу и Талас.

"По реке Чу

Анализ фактической водности рек бассейна реки Чу в целом (на реках Чу-Кочкорка, Чон-Кемин, Кегеты, Аламедин, Ала-Арча, Сокулук, Ак-Суу, Кара-Балта) показал, что водность перечисленных рек за период апрель-июнь текущего года составила 78% от нормы. Наиболее низкая водность отмечалась в течении всего мая месяца - 66% от нормы, особенно по реке Чон-Кемин 55%, Аламедин 56%.

В апреле-мае-июне месяцах наблюдалось низкая сумма атмосферных осадков по сравнению с предыдущими годами.

В связи с недостатком воды в горных источниках и в целях максимального удовлетворения водопользователей в поливной воде с 5 мая 2023 года были начаты попуски воды из Орто-Токойского водохранилища с расходом 70 м3/с и последующим увеличением до 110 м3/с 11 мая. Обычно максимальные попуски воды устанавливаются в начале июня, в этом же году - со II декады мая.

На интенсивные сработки воды из Орто-Токойского водохранилища повлияли следующие факторы:

Низкие показатели водности горных источников; Малое количество осадков; Увеличение площади технических культур; Отсутствие севооборотов; Полив богарных земель в количестве 45.0 тыс.га (хотя данные площади не рассчитаны на обеспечение поливной водой).

В связи с этим объем водохранилища был сработан до 8.7 млн.м3 на 26 июля т.г. Дальше сработка идет в зависимости от поступления прямым стоком. Такая ситуация наблюдалась в маловодные 2008, 2014, 2021 годы, когда принимались аналогичные меры.

По окончании вегетационного периода текущего года имеющиеся водные ресурсы реки Чу будут направлены на накопление Орто-Токойского водохранилища до начала вегетационного периода 2024 г. (в осенне-зимний и весенний периоды). Объем водохранилища по состоянию на 29 сентября 2023 г. составляет 62,7 млн.м3, поступление воды – 41,7 м3/сек.

Во время вегетационного периода вводились водообороты, вода подавалась по определенному почасовому графику. Водопользователи Чуйской области время от времени выходили на митинги в связи с нехваткой воды. С начала поливного сезона по сегодняшний день управление водного хозяйства в зависимости от наличия водных ресурсов в источниках орошения осуществляли максимально возможную водоподачу по районам Чуйской области и Республике Казахстан.

По состоянию на 29.09.2023 года по р. Чу подано Республике Казахстан – 146,454 млн. м3 при графике 153,95 млн.м3 или 95% от графика. По основному каналу Георгиевский магистральный канал подана вода в размере 115,496 млн.м3 или 95 % от плана.

По реке Талас

Фактическая водность р.Талас за май месяц 2023 г. в среднем составила 8,6 м3/сек, тогда как в 2022 г. эта цифра составляла 33,0 м3/сек, то есть по сравнению с прошлым годом водность бассейна реки Талас фактически оказалась в 4 раза меньше. Если сравнивать с маловодным 2014 годом, то водность во всех источниках Таласской области в этом году в 2,5 ниже, чем была в 2014 г. Поэтому в связи с маловодием по всей Таласской области были введены графики водооборота, созданы штабы по маловодию.

Кировское водохранилище имеет проектный объем 550.0 млн.м3.

Воду из Кировского водохранилища начали пускать 21 апреля 2023 г. при объеме водохранилища 445.6 млн.м3 в связи с ремонтными работами, проводимыми Чакан ГЭС. Республике Казахстан воду начали подавать с 29 апреля в объеме 15 м3/сек.

На 20 июня 2023 г. фактический объем Кировского водохранилища составил 230.88 млн.м3, при этом фактический водозабор Республике Казахстан составил 162,35 млн.м3, фактический водозабор Кыргызской Республике – 68,53 млн.м3.

В Республику Казахстан из Кировского водохранилища вода подавалась в мае, июне месяцах в соответствии с графиком на 100 %. Всего план подачи воды Республике Казахстан с апреля по сентябрь месяцы 2023 г. составляет 344.7 млн.м3. Фактически было подано на 5 августа 2023 г. нарастающим итогом 323.3 млн.м3 при плане 312.7 млн.м3, то есть выполнение составляет 103%.

По просьбе казахстанской стороны 17-19 июля текущего года текущего года состоялась встреча представителей Кыргызской Республики и Республики Казахстан по вопросам вододеления в бассейнах рек Чу и Талас, был подписан протокол. По просьбе казахстанской стороны была увеличена водоподача в Республику Казахстан до 45 м3/сек, при этом кыргызская сторона поставила в известность, что при такой водоподаче лимит РК будет исчерпан к началу августа. Казахстанская сторона согласилась на эти условия.

Начиная с 5 августа в соответствии с данным протокольным решением вода в Казахстан не подается. При этом было оговорено, что при условии увеличения приточности в Кировское водохранилище будет рассмотрен сброс воды Республике Казахстан.

На сегодняшний день приток воды в водохранилище составляет 12,8 м3/сек. Начиная с 24 сентября в Республику Казахстан подается вода в размере

По состоянию на 29 сентября 2023 года объем Кировского водохранилища составляет 9,3 млн. м3, что на 1,7 млн. м3 меньше прошлогоднего.

В 2022 году Республике Казахстан всего было подано 592.5 млн.м3 воды при плане 500 млн.м3 или 119 % от плана", - говорится в сообщении Службы водных ресурсов.