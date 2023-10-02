Погода
$ 88.69 - 88.76
€ 93.02 - 94.02

Кыргызстан и Таджикистан решили вопрос границы

550  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Спорные вопросы по кыргызско-таджикской границе решены. Об этом на своей странице в соцсети сообщил активист и журналист Нургазы Анаркулов.

По его словам, власти двух стран составили протокол, который подписали главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

"Это историческая и несомненно, хорошая новость. Камчыбек Ташиев возглавлял кыргызско-таджикскую пограничную комиссию и провел множество сложных двусторонних переговоров.

В историческом протоколе зафиксировано, что таджикская сторона отказалась от всех претензий, которые она предъявляла на протяжении 30 лет Кыргызстану. При этом таджикская сторона не пострадала, поскольку мы вернулись к своим реальным границам.

Нет сомнения что это заслуга президента Садыра Жапарова и генерала Камчыбека Ташиева, которые внесли свой весомый вклад в решение одной из сложнейших проблем нашей страны", - заявил Анаркулов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432618
Теги:
Таджикистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  