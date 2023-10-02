Кыргызстан и Таджикистан решили вопрос границы

Спорные вопросы по кыргызско-таджикской границе решены. Об этом на своей странице в соцсети сообщил активист и журналист Нургазы Анаркулов.

По его словам, власти двух стран составили протокол, который подписали главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

"Это историческая и несомненно, хорошая новость. Камчыбек Ташиев возглавлял кыргызско-таджикскую пограничную комиссию и провел множество сложных двусторонних переговоров.

В историческом протоколе зафиксировано, что таджикская сторона отказалась от всех претензий, которые она предъявляла на протяжении 30 лет Кыргызстану. При этом таджикская сторона не пострадала, поскольку мы вернулись к своим реальным границам.

Нет сомнения что это заслуга президента Садыра Жапарова и генерала Камчыбека Ташиева, которые внесли свой весомый вклад в решение одной из сложнейших проблем нашей страны", - заявил Анаркулов.