В Казахстане откроют фонд для развития оборонной промышленности

Власти Казахстана намерены до конца текущего года создать специальный фонд развития оборонно-промышленного комплекса для поддержки местных производителей. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр республики Алихан Смаилов.

"По направлению оборонно-промышленного комплекса также будет обеспечиваться высокая доля локализации и трансфер современных технологий. Для поддержки отечественных предприятий до конца года будет специально создан фонд развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.

Глава кабинета министров также напомнил, что на прошлой неделе в Казахстане впервые прошла международная промышленная выставка "Иннопром", основной темой которого являлась промышленная стратегия нового времени. "С учетом глобальных трендов министерству промышленности и заинтересованным госорганам необходимо выработать новые подходы по стимулированию внедрения на предприятиях инновационных технологий", - отметил Смаилов.

"В рамках Карты индустриализации запланирован ввод в текущем году 170 проектов в пищевой промышленности, стройиндустрии, машиностроении, металлургии и других отраслях. Это позволит создать около 12,5 тыс. постоянных рабочих мест", - также сообщил Смаилов.

По его словам, сейчас готовится перечень наиболее крупных проектов по созданию кластеров высокого передела в ряде приоритетных направлений. "Например, в нефте-, газо- и углехимии, глубокой переработке металлов, урановой промышленности, машиностроении, производстве автокомпонентов, удобрений и другие. В этой работе будет предусмотрено максимальное использование внутренних ресурсов, а также задействован потенциал оффтейк-контрактов. На стадии реализации находятся проекты по производству бутадиена и полиэтилена", - пояснил глава правительства.

Он отметил, что Международный центр развития нефтегазового машиностроения ведет работу по локализации производств международных компаний и трансферту технологий. В частности, уже введены несколько новых проектов по выпуску детекторов газа, насосов и датчиков давления.