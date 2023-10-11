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В кооперации Кыргызстана и Казахстана заложен большой потенциал

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Интернет-медиа, которые в погоне за сенсацией, лайками и монетизацией готовы принести в жертву профессиональную этику и профессионализм, очень часто гиперболизируют проблемы, возникающие в отношениях Кыргызстана и Казахстана.

Касается ли это энергических, водных вопросов или прозрачности границ, обязательно найдутся диванные эксперты и доморощенные аналитики, которые постараются раздуть из "мухи слона", гиперболизировать проблему до абсурда.

Да, проблемы случаются. Это жизнь. Однако, нужно смотреть и то, как они решаются на официальном уровне. Вот, к примеру, возник в августе 2023 года затор на границе и сразу же появились теории заговора. Мол, Казахстан специально перекрыл границу в ответ на то, что Кыргызстан перестал поставлять воду аграриям Жамбылской области.

Может и сошлись по времени эти два события, но они не имеет никакой причинно-следственной связи. Тем более, что с водой вопрос был решен и большая часть урожая на юге Казахстана удалось спасти.

Да и вопрос с заторами на границе, как только градус общественного недовольства достиг определенной черты, тут же стал предметом рассмотрения на высшем уровне в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сразу же дал поручение урегулировать возникшую ситуацию "в духе партнерства и братских отношений".

Кроме этого, Токаев также отметил необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу.

То есть, фактически можно сказать речь шла о контрабанде и водная проблематика здесь не при чем. Вот где причинно-следственная связь. Чем больше таможенных нарушений, тем больше пробок. И кого, скажите за это винить? Уже в октябре глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров, отметил, что в плане цифровизации и автоматизации есть проблемы.

"Мы своих предпринимателей не можем приучить, чтобы они использовали электронные счета-фактуры, навигационные пломбы, чтобы возили однотипные товары. Если в течение года наши бизнесмены поймут, что работать нужно честно, то Казахстан не будет препятствовать грузопотоку на границе", -подчеркнул А. Жапаров.

Добавим, что пробки на границе – связаны со многими факторами. Заторы имеют сезонный характер. Часто случаются летом в период наплыва туристов. Много казахстанцев и особенно россиян приезжают на своих автомобилях на Иссык-Куль.

В прошлом году была еще одна причина, создающая пробки на границах – это так называемые гэсээмщики. Жители Кыргызстана стали как на работу ездить в соседнюю страну, приобретая более дешевый бензин и солярку.

К примеру, в Казахстане 92-й бензин стоил всего 30 сомов, что вдвое дешевле чем в Кыргызстане. Солярка почти 40 сомов - в Кыргызстане по 65. Через границу разрешали провозить полный бак и дополнительно 20 литров в канистре. Поэтому многие жители Кыргызстана старались совершить пару рейсов, чтобы затем продавать ГСМ на трассе.

Другими словами, заторы на границе связаны с чем угодно, но никак не со злым умыслом казахов, как некоторые хотят представить. Эмоциональные выплески блогеров и гневные телесюжеты могут вбить брешь между народами, воспитывают взаимную неприязнь, но никак не способствуют решению проблем. Напротив, усугубляют их.

Но радует, что все это лишь информационная пена в кипящей кастрюле повседневности, которая не затрагивают глубинных струн в душах братских народов. Ведь их связывает очень многое - общность происхождения и языка, экономической и культурной жизни, родственные связи, совместное историческое прошлое и схожее мировоззрение.

В трудные времена наши страны и народы всегда стараются помочь друг другу и тогда уже не слышно голосов злопыхателей. Так было в период ковида, когда многие государства СНГ столкнулись с серьезнейшими проблемами. Казахстан и Узбекистан в 2020 году оказали финансовую и гуманитарную помощь Кыргызстану. Финансовая поддержка была направлена на поддержку бюджета, были отправлены лекарства и оборудование для больниц.

В 2021 году в Казахстан отправил в Кыргызстан 10 тысяч тонн пшеничной муки. Возможность ее оказания обсуждалась в ходе телефонного разговора Президента Казахстана К. Токаева и Президента Кыргызстана С. Жапарова 1 мая 2021 года.

Соседи помогают решать энергетические проблемы Кыргызстана. В стране объявлен режим ЧС в этой сфере до конца 2026 года.

В этом ключе намечено строительство Камбаратинской ГЭС-1, которая должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане, которая решит не только вопрос выработки электрической энергии, но и стабилизирует водообеспечение региона, поскольку основной его целью является перевод режима Токтогульского водохранилища с энергетического на ирригационный.

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан уже подписали Дорожную карту по реализации этого проекта.

В целом, отношения двух стран развиваются успешно. Взаимный товарооборот двух стран, как зримый показатель взаимного интереса, возрастает с каждым годом. В 2021 году он достиг 1 млрд долларов, а по итогам 2022 года показатель улучшен еще на 19%. Теперь стоит задача довести его до уровня 2 млрд.

Налажено эффективное инвестиционное взаимодействие. С 2005 года Казахстан инвестировал в экономику Кыргызстана почти 1,3 млрд долларов. В Казахстане успешно осуществляют свою деятельность 3,5 тысячи совместных предприятий.

В кооперации Кыргызстана и Казахстана, а если смотреть шире всей Центральной Азии, заложен большой потенциал. Главное не растратить его на мелкие склоки и не идти на поводу у тех, кто хочет поссорить наши народы.


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URL: https://www.vb.kg/432818
Теги:
Казахстан, Кыргызстан
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