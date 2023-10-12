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Садыр Жапаров: "Отношения Кыргызстана и России имеют прочный фундамент"

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- Виктория Гунгер
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Нынешний ваш визит в Кыргызстан имеет большую символичность: 20 лет - базе ОДКБ в Канте и 30 лет КРСУ. Мы высоко ценим кыргызско-российское сотрудничество и стратегическое партнерство. Об этом в рамках расширенного заседания глав КР и РФ заявил президент КР Садыр Жапаров.

Он напомнил, что недавно он с Путиным открыли в КР новые школы.

"Надеюсь, что в дальнейшем их ученики внесут свой положительный вклад в укрепление отношений КР и РФ. Плюс мы работаем на межрегиональном и межправительственном уровне. В целом отношения Кыргызстана и России имеют прочный фундамент на основе исторических уз. У союзничества и партнерства наших стран – крепкая основа взаимной дружбы и взаимопонимания.

Напомним, в Кыргызстан с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин по приглашению Садыра Жапарова. В Госрезиденции сегодня, 12 октября, состоятся переговоры в узком и широком формате. Завтра, 13 октября, глава РФ примет участие в заседании Совета Глав государств-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в городе Бишкеке под председательством Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/432851
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