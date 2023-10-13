30-летие КРСУ. Что говорили о вузе лидеры КР и РФ

Одной из тем визита президента России Владимира Путина в КР стало празднование 30-летия Кыргызско-Российского Славянского университета. Накануне, 12 октября, между Минобрнауки РФ и Минобразование КР подписано соглашение об условиях деятельности КРСУ. От российского правительства документ подписан министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, от кыргызского кабинета министров – министром образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой.

Кыргызская сторона также будет содействовать предоставлению КРСУ на праве оперативного управления земельных участков, которые в связи с развитием вуза могут потребоваться для строительства зданий и сооружений, в частности для современного студенческого кампуса.

Коснулись в своем выступлении значимости КРСУ и главы государств. Президент КР Садыр Жапаров отметил, что одним из серьезных направлений сотрудничества КР и РФ является культурно-гуманитарное.

"В этом ключе хотелось бы отметить ведущую роль Кыргызско-Российского Славянского университета. За прошедшие 30 лет своего функционирования он стал лидером высшего образования и науки в Кыргызстане. Университет выпустил большое количество высококвалифицированных специалистов, успешно работающих в Кыргызстане, России и других странах мира", - подчеркнул Жапаров.

Глава РФ Владимир Путин добавил, что юбилей – 30-летие КРСУ еще раз подчеркивает многократный характер кыргызско-российского партнерства, охватывающего самые разные сферы.

"В стенах вуза обучает 8,5 тыс. студентов. В 2023 году на деятельность университета выделено порядка 450 млн рублей", - пояснил он.

Недавно в вузе произошла смена руководства. 12 сентября этого года совместным решением Министерств образования России и Кыргызстана ректором Кыргызско-Российского славянского университета назначен Денис Фомин-Нилов. Новый глава вуза всерьез взялся за дело. Он уверен, что университет должен иметь современную инфраструктуру, где можно комфортно жить, учиться, заниматься наукой, спортом и отдыхать. Поэтому, первым заявлением Фомина-Нилова стала информация о строительстве нового кампуса.

Напомним, Кыргызско-российский славянский университет основан в 1993 году. За это время вуз выпустил более 30 тыс. человек, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров является одним из его известных выпускников. Сегодня в университете функционирует 7 факультетов, 82 кафедры, школа и колледж.