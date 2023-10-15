Станьте племенной фермой: Шаги и возможности для фермеров в Кыргызстане

В ближайшие дни постановлением кабинета министров "Об утверждении перечней племенных заводов и ферм Кыргызской Республики" будет осуществляться мониторинг деятельности 141 хозяйства, получившего статус племенного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Министерство сельского хозяйства информирует фермеров, желающих получить статус племенного хозяйства, о том, что у них есть возможность подать заявление в районные управления аграрного развития, подготовить необходимые документы и получить статус племенного хозяйства.