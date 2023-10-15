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Станьте племенной фермой: Шаги и возможности для фермеров в Кыргызстане

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- Бермет Таалайбекова
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В ближайшие дни постановлением кабинета министров "Об утверждении перечней племенных заводов и ферм Кыргызской Республики" будет осуществляться мониторинг деятельности 141 хозяйства, получившего статус племенного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Министерство сельского хозяйства информирует фермеров, желающих получить статус племенного хозяйства, о том, что у них есть возможность подать заявление в районные управления аграрного развития, подготовить необходимые документы и получить статус племенного хозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/432885
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, животные, фермеры
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