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Садыр Жапаров прокомментировал ликвидацию Камчы Кольбаева

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Во время спецоперации в Бишкеке 4 октября был ликвидирован криминальный авторитет, так называемый "вор в законе" Камчы Асанбек (Кольбаев). Событие вызвало большой резонанс и до сих пор широко обсуждается в обществе. Было высказано мнение о том, что в Кыргызстане не должно быть организованных преступных группировок и их лидеров. Президент Садыр Жапаров поделился своим мнением по этому поводу.

(Свободный перевод)

- Ликвидация лидера организованной преступной группировки Камчы Кольбаева во время специальной операции ГКНБ стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Есть и те, кто поддерживает его, и те, кто критикует. Другие же задаются вопросом, нельзя ли было арестовать Камчы Кольбаева, не убивая его? Были ли Вы осведомлены о подготовке к этой операции?

- Я, как и вы, узнал об этом из интернета и незамедлительно поручил генеральному прокурору доложить о ситуации на месте, прибыв туда вместе с военными прокурорами. По прибытии он позвонил мне и сообщил, что была перестрелка и есть раненные и погибший. За дело в оперативном порядке взялась военная прокуратура, чтобы дать оценку законности спецоперации. Расследование еще проводится. Дождемся результатов.

- Как криминальные круги в целом влияют на жизнь общества и деятельность государственных структур? Было озвучено мнение, что ОПГ и их лидеры не должны иметь места в нашей стране. Но другие говорят, что криминальные авторитеты способны решать некоторые проблемы быстрее государственных органов. Что Вы думаете об этом?

- В развитых странах нет понятия о криминальном мире, поэтому они и развиваются. Криминальная среда, конечно же, негативно сказывается не только на деятельности государства, но и граждан, и инвесторов. Бандитские времена должны остаться в прошлом. Сейчас на улице 21-й век. Все должно быть в рамках закона. Если кто-то пострадал от рук бандитов, то необходимо об этом сообщать силовым органам. Мы в кратчайшие сроки должны выйти на путь развитого государства. И без того мы на годы отстали в развитии даже от наших соседей.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/432921
Теги:
Камчы Кольбаев, Садыр Жапаров, ОПГ, Кыргызстан
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