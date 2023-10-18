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Задержаны должностные лица ГУ "Кадастр" Араванского района

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Задержаны должностные лица ГУ "Кадастр" Араванского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 16 октября 2 по факту незаконного предоставления земельных участков, были задержаны 4 работника филиала ГУ "Кадастр" Араванского района "Н.Д.А.", "И.А.Х.", "К.М.Э.", "М.Ж.Ж.", а также бывший глава Тепе - Коргонского а/о Араванского района "Ж.Х.Ж.".

По результатам проведенной оценочной экспертизы Южного управления судебной - экспертной службы при МЮ КР стоимость ущерба от незаконного предоставления земельных участков, составляет 36,9 млн сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно- следственные мероприятий по установлению других должностных лиц причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/432970
Теги:
Араванский район, задержание, земельный участок, ГКНБ
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