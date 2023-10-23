Лучшие марки авто для покупки

Эксперты определили три основные фактора, которые определяют рейтинг автомобильного бренда. Это финансовая состоятельность (прибыль компании от продажи своих авто), влияние бренда на принятие решение о покупке машины, репутация бренда (верность потребителей данной марке авто). А как оценивают лучшие марки авто сами потребители? При выборе автомобиля для них большое значение имеет надежность, ходовые характеристики, безопасность, долговечность и выгодное соотношение цены/качества. Рассмотрим самые популярные марки авто, которые чаще всего выбирают для покупки.

ТОП-5 лучших автомобильных брендов

Если вы еще не определились, какой марки авто лучше купить, предлагаем обратить внимание на наш рейтинг, в котором мы собрали наиболее востребованные автомобили на рынке:

Самый ТОП 2023

Мерседес. БМВ. Тойота. Фольксваген. Хюндай.

Мерседес

В автомобилях марки "Мерседес" немецкое качество воплощено в полной мере и во всех интерпретациях:

дизайн – представительный, продуманный до мелочей, безупречный в каждой линии, сочетающий стиль и аэродинамику; салон – обустроенный в классическом стиле с использованием высококачественных материалов и покрытия, эргономичный, просторный, с хорошей шумоизоляцией – все для комфорта пассажиров и водителя; ходовые характеристики – над разработкой авто бренда работают целые команды инженеров и других специалистов с целью создания безупречного продукта, в автомобилях Mercedes установлены самые надежные и производительные моторы, используются технологии, которые обеспечивают идеальные условия вождения, отличную управляемость, динамику, мягкость хода, безотказность работы в любых погодных условиях, эффективность тормозной системы; износостойкий кузов, который не боится ни повреждений, ни коррозии; эффективные системы безопасности – в этом вопросе производитель стремится использовать самые надежные, новейшие разработки для защиты водителя, пассажиров и обеспечения безопасности дорожного движения; технологичность – Мерседес не только применяет инновационные технологии, но и является разработчиком множества интеллектуальных, технологических опций, которые реализуют в дальнейшем и другие популярные автопроизводители.

Минусы у Мерседес тоже есть. Бренд имеет развитую сеть сервисных центров по всему миру, однако эксплуатация (большой расход топлива) и обслуживание автомобилей обходится владельцам довольно дорого. Автомобили Mercedes тоже стоят недешево, так как при покупке транспортного средства приходится платить за бренд, надежность и престиж.

БМВ

BMW имеет свой хорошо узнаваемый стиль, и это круто. Но дизайн – не единственное и не главное преимущество автомобилей этой марки. Концепция бренда – создание мощных, динамичных, даже агрессивных автомобилей, способных развивать хорошую скорость и предназначенные для активной езды. Все в автомобилях БМВ заточено под поставленные задачи – отзывчивая трансмиссия, производительные моторы, хорошее ускорение и моментальный старт при любой погоде, стабильность на дороге и при вхождении в повороты.

БМВ, как и Мерседес, активно внедряет инновационные технологии, ставит перед собой высокую планку в вопросах технической комплектации, качестве сборки, эргономичности и комфорта внутреннего пространства автомобиля, безопасности.

BMW всегда относили к категории статусных автомобилей, но в последние годы бренд несколько изменил направление своей деятельности и стал выпускать автомобили, рассчитанные на широкие массы покупателей. Снижение стоимости повлекло за собой некоторое ухудшение технических характеристик – бывали случаи сбоя в работе электронных систем, проблемы с подвеской. В последнее время выгодно пригнать БМВ из Кореи.

Тойота

Выбирая, какой марки авто лучше купить, многие ориентируются на рейтинги популярности, а японская Тойота в таких рейтингах уже не первый год стоит во главе списка. Такое преимущество бренд имеет благодаря непрерывному развитию. На сегодня Toyota уже не столько стремится к высоким мировым стандартом, сколько является законодателем этих стандартов, особенно в области технологий, безопасности и дизайна.

Преимущества автомобилей Тойота:

автомобили бренда в 2023 году были признаны наиболее надежными; непревзойденный уровень технологий; стиль; высокие стандарты экологичности; долгая и безопасная эксплуатация.

У Тойоты не так много недостатков. Среди них – это сложность в том, чтобы найти хорошего мастера в случае повреждения кузова, дороговизна комплектующих.

Фольксваген

Volkswagen Group – крупнейший немецкий автопроизводитель. В 2012 году автомобиль бренда Volkswagen up! Стал обладателем звания "автомобиль года". Бренд является автором многочисленных "бестселлеров" среди добротных, надежных автомобилей, пользующихся популярностью во всем мире.

Преимущества автомобилей Фольксваген:

надежная, выносливая ходовая (даже у бюджетных моделей); хорошая динамика; экономичный расход топлива (поэтому бренд считается самым экологичным в Германии); широкий модельный ряд; недорогое обслуживание; абсолютный комфорт, как в интерьере салона, так и в управлении автомобилем.

Недостатки Volkswagen – это простой классический дизайн, слабая шумоизоляция в некоторых моделях и комплектациях.

Хюндай

Популярность южнокорейских автомобилей растет с каждым годом. Какая марка авто лучше? Hyundai – самый популярный автомобильный бренд Южной Кореи. Если вы ищете надежные корейские автомобили, большой ассортимент представлен на современных онлайн-аукционах.

Первая причина популярности автомобилей Hyundai – эмоциональная. Машины бренда производят впечатление с первого взгляда – они стильные, яркие и интересные. Но главные преимущества раскрываются уже в процессе эксплуатации автомобиля. Бренд следит за инновационными технологиями и стремится внедрять как можно больше технологических решений в своих авто. Машины Хюндай имеют превосходное техническое и электронное оснащение, потому управлять ими комфортно и приятно.

В числе преимуществ:

недорогое обслуживание; демократичные цены; высокий уровень комфорта и безопасности.

Недостатки Hyundai в том, что они уступают другим маркам нашего рейтинга в качестве сборки, пока не имеют такой же основательной репутации и не могут предложить покупателю такой же большой выбор моделей.