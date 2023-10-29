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Кабмин сократил 14 штатных единиц в министерствах Кыргызстана

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Кабмин сократил 14 штатных единиц в министерствах Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, кабинетом министров оптимизирована численность заместителей руководителей министерств и административных ведомств.

Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

В соответствии с данным решением, сокращается 14 штатных единиц - заместителей министров и заместителей руководителей административных ведомств в 9 государственных органах исполнительной власти.

В частности, в Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики, Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики, Министерстве образования и науки Кыргызской Республики, Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики, Социальном фонде Кыргызской Республики при кабинете министров Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/433154
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