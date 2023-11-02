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Выпускников российских вузов приглашают на форум в Бишкек

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- Светлана Лаптева
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10 ноября 2023 года в главном корпусе Кыргызско-Российского Славянского университета пройдет форум выпускников российских (советских) вузов Кыргызстана "Российское образование – ключ к успеху". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие организовано Ассоциацией выпускников российских вузов Кыргызстана, Кыргызско-Российским Славянским университетом, Российским университетом дружбы народов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике, Представительства Россотрудничества в КР.

В оффлайн и онлайн режиме в Форуме примут участие представители Минобрнауки РФ, Минобрнауки КР, выпускники российских вузов, делегаты от организаторов форума, сотрудники бизнес-структур.

Мероприятие призвано содействовать консолидации кыргызских граждан, закончивших российские (советские) вузы в целях развития культурного и экономического потенциала Кыргызстана и России.

Программа Форума включает проведение пленарного заседания, а также тематических секций на тему преимущества получения высшего образования в России и содействия в трудоустройстве выпускников российских вузов в Кыргызстане.

В ходе Форума любой выпускник российского вуза сможет вступить в Ассоциацию, обменяться контактами с другими выпускниками, найти единомышленников и партнеров.

Для участия необходима предварительная регистрация

Начало Форума: 10.00, большой актовый зал главного корпуса КРСУ (ул. Киевская, 44)


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URL: https://www.vb.kg/433211
Теги:
КРСУ
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