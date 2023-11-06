Погода
$ 89.29 - 89.72
€ 95.20 - 96.20

Израиль первым в истории сбил ракету в космосе

181  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сбитие Израилем выпущенной из Йемена и летевшей в направлении города Эйлат баллистической ракеты хуситов, по всей видимости, стало первым в истории боем в космосе. Об этом пишет британская The Telegraph.

"На этой неделе Израиль использовал систему противоракетной обороны Arrow с целью сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе", - пишет издание.

Более того, по данным газеты, это также первый случай, когда совместно разработанная США и Израилем система ПРО Arrow была использована по своему главному назначению, а именно для сбития баллистической ракеты большой дальности на большой высоте и высокой скорости.

Ранее в ноябре подводный крейсер "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Пуск прошел в штатном режиме из подводного положения, а головные части ракеты достигли цели вовремя.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433296
Теги:
Израиль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  