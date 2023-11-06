Обзор основных видов льгот в России

На сегодняшний день государством предусмотрено огромное количество мер поддержки населения. Это предоставление субсидий и льгот отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сюда входит финансовая помощь, как в виде единовременной выплаты, так и ежемесячной поддержки. Кроме того, предоставляются бесплатные лекарства, продуктовые наборы, путевки в санатории и школьные лагеря. Так кому предоставляются подобные льготы и как ими воспользоваться?

Что такое льготы и как ими пользоваться

Льготы - это дополнительные преимущества, права, освобождающие от выполнения каких-либо правил, обязанностей, или предоставление других условий для их выполнения. Они могут предоставляться как в денежном эквиваленте, так и в виде благ, необходимых человеку.

Существует несколько видов льгот, которые предоставляет государство:

налоговые. Предоставляются как физическим, так и юридическим лицам, в виде послабления уплаты налогов, или полной их отмены для некоторых категорий лиц. пенсионные. Подобные меры предусмотрены для некоторой категории граждан, являющейся получателем пенсионных выплат. социальные. Граждане, оказавшиеся в тяжелом финансовом положении, также могут претендовать на получение дополнительных мер поддержки от государства. таможенные. Данный вид помощи рассчитан на юридических лиц, чьи компании занимаются импортом или экспортом тех или иных товаров. транзитные. Льгота на услуги по транспортировке некоторых категорий товаров.

Льгота предоставляется определенной категории граждан, либо юридическому лицу, имеющему право на её получение. Для каждого из вышеперечисленных видов имеется свой перечень условий для получения.

ВАЖНО! Узнать о возможности получения какой-либо льготы можно непосредственно обратившись в Социальный фонд РФ, Налоговую Инспекцию, либо воспользоваться единым порталом "Госуслуги".

Кому в России положены льготы

На получение той или иной меры поддержки могут претендовать только лица имеющие российское гражданство, а также предоставившие документы и подтвердившие особый социальный статус.

Таким правом могут обладать некоторые категории школьников, студентов, а также малообеспеченные граждане, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ или ветераны боевых действий, дети войны или лица, пережившие блокаду, участники ликвидации аварий и пострадавшие от воздействия радиации, а также участники СВО.

Кроме того, некоторые привилегии предоставляются юридическим лицам или компаниям, которые занимаются производством, продажей и покупкой товаров или сырья. Для таких лиц предусмотрены различные налоговые и таможенные послабления.

Как получить льготу

В зависимости от вида льготы, необходимо обратится в соответствующий орган или в многофункциональный центр по предоставлению услуг. Далее подготовить необходимый перечень документов и написать заявление. В последнее время, в связи с цифровизацией многих сфер жизни, обмен данными происходит в электронном виде. Это позволило сократить перечень документов на предоставление помощи, а сам процесс рассмотрения заявления стал намного проще и быстрее.

С 2020 года для малообеспеченных граждан, а также для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации появилась возможность списать долги по кредитам, ЖКХ и налогам. Сделать это можно бесплатно, через МФЦ. Для того чтобы оформить банкротство необходимо собрать данные о всех имеющихся долгах и написать заявление в офисе МФЦ по месту регистрации. В случае положительного решения происходит списание задолженности, а гражданин получает статус банкрота.

СПРАВКА! Для получения бесплатной услуги банкротства через МФЦ общая сумма задолженности должна составлять от 50 000 до 500 000.

Можно ли потерять льготу

Как уже было сказано выше, некоторые категории граждан, после подтверждения своего положения могут претендовать на получение тех или иных льгот от государства. Однако случается так, что гражданин может лишиться положенной ему меры поддержки. Произойти это может в следующих случаях:

повышения материального состояния. Получателями льготы могут быть граждане, чьи доходы ниже или равны прожиточному минимуму. Такие граждане имеют статус малообеспеченных. В случае роста доходов и изменения материального положения (для получения такого вида льготы необходимо подтверждение доходов через определенный период времени) назначенные ранее льготы отменяются. снятия статуса инвалида. В ситуациях с наступлением временной недееспособности или инвалидности также могут быть предоставлены дополнительные льготы как в финансовом эквиваленте, так и в виде предоставления бесплатных лекарств. В случае улучшения состояния здоровья данная льгота может быть отменена. по истечении срока предоставления льготы. Некоторые виды льгот предоставляются на определенный период времени. По истечении этого срока нужно будет заново подготовить пакет документов и написать заявление на продление предоставления льготы.

ВНИМАНИЕ! Автоматическое назначение той или иной льготы не предусмотрено. Как правило, льготы назначаются на определенный срок и на основании заявления от будущего получателя.

Льготы отличаются для физических и юридических лиц

Льготы, предоставляемые физическим или юридическим лицам, отличаются между собой.

Так физическим лицам предоставляются льготы, в случаях сложившегося тяжелого материального положения, потери здоровья или увеличения количества иждивенцев. То есть, льготы таким гражданам предоставляются для поддержания и сохранения необходимого уровня жизни.

Юридическим же лицам льготы предоставляются с целью дальнейшего развития бизнеса. От этого, в свою очередь, зависит общее состояние экономики страны. То есть льготы, которые получают предприниматели направлены, прежде всего на развитие экономики в целом, а не одного конкретного предприятия.

За последнее время в Российской Федерации были разработаны сотни мер поддержки населения. Это и социальные пособия, предоставление бесплатных лекарств, льготные налоговые послабления для малообеспеченных граждан.

Кроме того, было разработано огромное количество льгот для поддержания малого, среднего бизнеса, а также крупных промышленных комплексов. Данные меры способствовали значительному росту экономики в стране.