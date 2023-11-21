Эксперты в Бишкеке обсудили мировую дедолларизацию и переход на нацвалюты

Глава Ассоциации финансистов КР Виктор Савин на круглом столе "Какие финансово-расчетные инструменты гарантируют экономическую устойчивость Кыргызстана и стран ЦА в современных условиях" заявил. что вопросы, связанные с процессами дедолларизации мировой финансовой системы, а также с инициативами Кыргызстана по использованию национальных валют при взаиморасчетах между странами ЦА, а также в рамках ШОС, СНГ, ЕАЭС, обсуждались неоднократно. По его словам, многим странам, как Азиатского и Европейского, так и Тихоокеанского регионов не нравится, что США скидывают свои инфляционные аспекты на весь мир.

"Это связано, прежде всего, с нашими психологическими ожиданиями. Более 30-ти лет мы живем с тем, что наш сом – это валюта не конвертируемая, а СКВ – это доллар и евро. Что делать? Конечно, те инициативы, которые озвучены Кыргызстаном по введению взаиморасчетов на пространстве СНГ и ЕАЭС в национальных валютах стран, это очень правильно. Потому что, когда мы используем третью валюту, мы в любом случае платим процент за ее использование. С другой стороны отказаться от доллара нам сложно, потому что нужен какой-то эквивалент обмена, сейчас для этих целей используется американская валюта. Только с Россией мы не используем доллар, т.к. заблокирована система SWIFT .

Что касается торгово-экономических процессов, то 40 % экспортно-импортных операций Кыргызстана приходятся на страны ЕАЭС, а это наши соседи и устойчивые торговые партнеры. Тогда зачем нам доллар, если мы можем без его участия проводить торговые сделки? Но опять же возникает проблема. Если мы возьмем за аналогию страны БРИКС, когда Россия попыталась Индии за рупии продавать нефть. Что произошло? Россия получила рупии, но не знает, куда их деть.

В итоге вернулись к тому, чтобы использовать доллары в качестве платежного средства. Получается палка о двух концах. И здесь возникает двойственная ситуация. Полностью исключить доллар из нашей торговли и финансово-банковских операций не можем. Но в то же время необходимо стремиться к тому, чтобы вырабатывать определенные направления, пути, методы для того, чтобы с нашими близкими партнерами, с которыми у нас достаточно большой удельный вес внешней торговли, мы должны напрямую торговать.

Так сложилось, что миллион граждан Кыргызстана работает в России. В южных регионах КР запросто можно покупать товары и услуги за российские рубли, которые ходят там практически на уровне доллара, потому что основная масса трудовых мигрантов, которые работают в России, из южных регионов. Там целыми селами выезжают на работу в РФ. То есть вот эти моменты мы должны использовать, но опять же есть проблемы политические – с Казахстаном, например. Казахстан больше завязан на экспорт сырьевых ресурсов. Естественно, он экспортирует их не в страны ЕАЭС. Поэтому если Казахстан начнет отказываться от доллара, к нему будут применяться определенные рычаги давления. Это сложный момент. Поэтому нам нужно абстрагироваться от проблем, которые происходят в мире, и уделить больше внимание нашим региональным проблемам", - сказал Виктор Савин.

В свою очередь начальник управления координации ЕАЭС Минэконом и коммерции КР Нурсултан Мукаев отметил, что сегодня в рамках ЕАЭС активно ведется работа по финансовому направлению.

"До 2025 года нам нужно прийти к единому рынку финансирования. Мы сегодня не можем полностью пойти по пути дедолларизации. В этой связи, на позапрошлом Межправсовете ЕАЭС нашим правительством было озвучено предложение обратить внимание, например, на китайский юань, потому что мы все понимаем, что это огромный рынок. Сегодня это вторая после Индии страна по количеству населения. Индокитай – это бездонный рынок для всего нашего региона, на котором мы можем занять свою нишу.

Что касается цифрового финансирования, то оно набирает обороты, в том числе в Кыргызстане, где практически любые покупки можно оплатить через приложение. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, тотальная цифровизация имеет свои риски, в связи с чем важно развивать такое направление, как кибербезопасность.

Нам нужно стремится к консолидации финансовых систем все наших пяти стран, но с учетом перспектив хождения в союз третьих стран – того же Узбекистана, который сейчас наиболее близко к евразийской интеграции расположен. Возможно, мы и не готовы к принятию единой валюты, как ЕС, но мы должны прийти к тому, чтобы наши Центробанки имели общее понимание того, что мы можем реализовывать совместные проекты в наших национальных валютах.

В январе начнется большой проект по промышленной кооперации. И тот факт, что все страны союза согласились развивать этот проект и институты развития, говорит о том, что мир меняется. И те проекты, которые еще несколько лет казались нереальными, сегодня начнут реализовываться. К сожалению, по промкооперации открытыми пока остаются вопросы финансирования. Потому что, например, наши микрокредитные компании не могут финансировать, это слишком дорого для них. Есть вопросы и по возврату средств, а также по валюте финансирования проектов, если они будут реализовываться при участии стран, не входящих в союз, например, Китая или Узбекистана.

Я думаю, что в любом случае бизнес найдет возможности, поэтому важно, чтобы госорганы, в том числе Центральные банки стран союза прислушивались к их мнению, потому что они могут дать чиновникам подсказку, как решить те или иные вопросы.

В ближайшие 10-15 лет ЕАЭС, если и не придет к единой валюте, то разработает систему взаиморасчетов и конвертации национальных валют, возможно, с помощью биржи, что в итоге позволит найти консолидированный подход и создать единый финансовый рынок союза", - добавил он.

Директор Регионального горного центра ЦА Исмаил Даиров и вовсе считает, что в условиях геополитической турбулентности и распада Бреттон-Вудской системы Кыргызстан мог бы стать центром, где будет формироваться новая финансовая архитектура в рамках ШОС и ЕАЭС.

"Естественно, в современных обстоятельствах каждая страна стремиться продвигать свои национальные интересы. Турция во время саммита ОТГ заявила, что Стамбул станет финансовым центром. На эту роль претендуют и Астана, и Ташкент и другие. Эти вопросы проговариваются в рамках и Шанхайской организации сотрудничества, и Евразийского экономического союза. Кыргызстан – маленькая страна, и нам надо определиться, как сказал Аймен Касенов, какую мы строим экономику, чтобы понимать, для чего нам нужны финансовые потоки. Нужно изменить функции Нацбанка. Здесь и вопросы нашей внешней, финансовой, экономической политики затрагиваются. И все эти вопросы нужно рассматривать в комплексе, в системе и стратегической перспективе", - сказал он.

Замначальника управления коммуникаций и международного сотрудничества НБКР Ильичбек Султанкулов разъяснил, что в Кыргызстане рост экономики есть, и ее устойчивость подтверждается конкретными цифрами.

"Например, общая депозитная база с начала года выросла на 21%, кредитная активность – суммарно по всем банкам – выросла на 22%. Все это говорит о том, что финансовый сектор растет, а это значит, что растет и экономика. Что касается доверия к банковскому сектору, в этом году Агентство по защите депозитов увеличило с 200 тысяч до миллиона ту сумму, которую в любом случае вкладчик получит. Все эти меры, принимаемые правительством и НБКР, повышают доверие населения к банковскому сектору.

Что касается цифровой валюты, Нацбанк в 2022 году создал концепцию цифрового сома. Поэтапно разделено, как мы этим будем заниматься и наше видение цифрового сома. Работа в этом направлении ведется.

Относительно дедолларизации, то на данный момент дедолларизация кредитного портфеля у нас составила 21,2%. Это неплохая цифра, потому что НБКР совместно правительством занимается этим вопросом уже давно, важные шаги делаются с 2014 года. Это важно, потому что когда в экономике присутствует только национальная валюта, заниматься денежно-кредитной политикой легче. Наши инструменты будут влиять на экономику. Когда долларизация большая, на другую валюту невозможно влиять.

Что касается доли национальной валюты во взаиморасчетах со странами СНГ, ЕАЭС и ШОС, то и здесь проводится большая работа. В прошлом году в МВБ была включена пара сом/рубль, торги ведутся, но не в том объеме, котором хотелось бы, тем не менее они ведутся. У нас в Кыргызстане нет никаких препонов для работы с другими национальными валютами. Все зависит от бизнеса. Что касается золота, на

данный момент у нас есть запас порядка 50 тонн", - сказал Султанкулов.

Системный аналитик Мурат Мусабаев уверен, что вся проблема в мире заключается в том, что реальный объем товаров и услуг не соответствует той денежной массе, которая находится в обороте.

"Появилась дыра, и даже банкиры не понимают, как дальше будет двигаться вся экономика, поскольку ее топит денежная масса. В каком положении сегодня оказались постсоветские страны. Деньги и кредиты – это разные вещи. Их не надо путать. Валюта должна выполнять не только операционную функцию, но и инвестиционную. Ни одна валюта постсоветских стран не выполняла инвестиционную функцию. Вы пришли в магазин. Купили за сомы какой-то товар, а у нас 90% товаров иностранного производства, значит, чтобы поставить товар у нас в магазине, нужно за доллары купить сомы, а доллары вывозятся в другую страну.

То есть инвестируем мы экономику в иностранной валюте, а сом выполняет только операционную роль, т.е. такую обслуживающую функцию.

Мы не были эмитентами кредита. Ни одна постсоветская валюта не являлась кредитной. Стакан наполненный водой имеет содержание, это значит, он обеспечен, вода – это деньги, поэтому денег ни на одну копейку не бывает больше, чем товаров и услуг. Все остальное – кредиты. И необеспеченность кредита реальным материальным содержанием привело к нынешней ситуации.

Объективные предпосылки к дедолларизации. Деньги – это, прежде всего, доверие. Пока деньгам доверяют, их соглашаются использовать. Доверие к доллару упало во всем мире. Все это понимают, значит, это уже неизбежный процесс, как день сменяется ночью, так и доллар приближается к ночи. И это произойдет не через 10-15 лет, а гораздо раньше, поэтому надо уже сейчас думать, что мы после этого будем делать. Мы пользуемся долларами по инерции. В рамках ЕАЭС мы должны договариваться о структуризации и специализации экономики", - сказал он.

Экс-депутат ЖК КР Евгения Строкова в контексте обсуждаемой темы затронула тему выделяемых западными структурами грантов.

"Получателями выделяемые донорами средства воспринимаются, как шальные деньги, но это сыр в мышеловке. Во-первых, эти деньги проходят через бюджетный кодекс, где они фиксируются, но при этом примерно 60% возвращаются назад грантодателю. Во-вторых, деньги даются не просто так, а на определенных условиях, выполнение которых, зачастую, наносит колоссальный вред нашим государственным интересам. То же самое касается кредитов, которые мы получаем от западных финансовых институтов. Получая займы от МВФ или ВБ, мы соглашаемся выполнять те или иные рекомендации, которые не просто не позволяют нашей стране развиваться, но и вредят нашей экономике и общественно-политической ситуации", - подчеркнула она.

Эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев убежден, что прежде чем переходить на национальные валюты во взаиморасчетах, Кыргызстану нужно прежде всего укреплять экономику.

"У нас наблюдается хорошая динамика, например, выдача кредитов в национальной валюте за прошлый год составила порядка 80%, соответственно, в долларах – порядка 20%. Это хорошо для населения Кыргызстана, поскольку людям не нужно закупать иностранную валюту для погашения потребительских кредитов, взятых у банков нашей страны. С другой стороны процентные ставки в сомах намного выше, чем в долларах. Это говорит о том, что на сегодняшний день кыргызский сом не является достаточно стабильной валютой, в связи с чем есть такие риски, как повышение инфляции, которая сегодня в КР достаточно высока по сравнению с другими странами ЕАЭС, то есть курс сома имеет тенденцию резко снижаться по отношению к доллару и тяжело возвращаться на свои прежние позиции.

По данным Нацбанка КР, золотовалютные резервы республики составляют на сегодня порядка 2,5 млрд долларов, вместе с тем ВВП Кыргызстана в прошлом году составил 8,5 млрд долларов, т.е. практически 6 млрд у нас остается не обеспеченной, в связи с чем у нас при переводе на национальные валюты в торговле со странами ЕАЭС возникают определенные трудности. Потому что, допустим, если Россия поставляет в нашу страну какие-то товары, сырье или оборудование за сомы, то купить за сомы в нашей стране практически ничего невозможно кроме золота. Но мы практически 100% золота экспортируем в Швейцарию. В этой связи возникает вопрос, насколько эффективна взаимная торговля в частности в рамках Евразийского союза в национальных валютах. Тем не менее, чтобы мы могли переходить на национальные валюты во взаиморасчетах, нам нужно, прежде всего, укреплять экономику. Чтобы наращивать экспорт, и за его счет накапливать резервную валюту – доллар или евро, и потом эквивалентно обеспечив свою валюту, мы бы могли дальше торговать со странами ЕАЭС торговать в нацвалютах", - сказал он.

Отметим, круглый стол "Какие финансово-расчетные инструменты гарантируют экономическую устойчивость Кыргызстана и стран ЦА в современных условиях" был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".