ГКНБ задержана управляющая ЦУМа

ГКНБ КР по факту легализации доходов, добытых преступным путем со стороны Камчы Асанбека, 22 ноября 2023 года задержана генеральный директор ОсОО "Сити Центр", гражданка КР Ж.З.О. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 222 УК КР (Легализации (отмывание) преступных доходов) и в порядке ст.96 УПК КР она водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

"ОсОО "Сити Центр" является основной управляющей компанией ТРЦ "ЦУМ", которая занимается сдачей в аренду торговых и офисных площадей торгового центра.

В настоящее время, проводятся дополнительные мероприятия в целях выявления искажения отчетных данных, предоставляемых в государственные органы и установления суммы ущербы, нанесенного республиканскому бюджету.

Необходимо отметить, что ранее 11 ноября 2023 года владелец ТРЦ "ЦУМ" Анвар Маметов (Габбазов) следственными органами был объявлен в розыск.

Кроме того, ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению и возврату в доход государства имущества, принадлежащего Камчы Асанбеку".