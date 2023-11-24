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ГКНБ задержана управляющая ЦУМа

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ГКНБ КР по факту легализации доходов, добытых преступным путем со стороны Камчы Асанбека, 22 ноября 2023 года задержана генеральный директор ОсОО "Сити Центр", гражданка КР Ж.З.О. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 222 УК КР (Легализации (отмывание) преступных доходов) и в порядке ст.96 УПК КР она водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

"ОсОО "Сити Центр" является основной управляющей компанией ТРЦ "ЦУМ", которая занимается сдачей в аренду торговых и офисных площадей торгового центра.

В настоящее время, проводятся дополнительные мероприятия в целях выявления искажения отчетных данных, предоставляемых в государственные органы и установления суммы ущербы, нанесенного республиканскому бюджету.

Необходимо отметить, что ранее 11 ноября 2023 года владелец ТРЦ "ЦУМ" Анвар Маметов (Габбазов) следственными органами был объявлен в розыск.

Кроме того, ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению и возврату в доход государства имущества, принадлежащего Камчы Асанбеку".


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URL: https://www.vb.kg/433718
Теги:
ГКНБ, Камчы Кольбаев, Кыргызстан
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