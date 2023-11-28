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На Иссык-Куле за незаконный отстрел фазанов задержали местного жителя

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Сотрудникам туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области поступила информация о том, что неизвестные незаконно охотятся на западной окраине села Тюп. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По данной информации на место незамедлительно выехали сотрудники милиции и задержали 56-летнего местного жителя. У задержанного А.Ж. в качестве вещественного доказательства были изъяты подстреленные тушки 2-х фазанов и 1 гладкоствольное огнестрельное оружия. При проверке задержанный представил соответствующие документы на огнестрельное оружия, но лицензии на проведение охоты не было.

Данный факт зарегистрировано в электронном журнале учета информации ОВД Тюпского района.

Материалы переданы в соответствующие государственные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/433801
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, браконьерство
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