На Иссык-Куле за незаконный отстрел фазанов задержали местного жителя

Сотрудникам туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области поступила информация о том, что неизвестные незаконно охотятся на западной окраине села Тюп. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По данной информации на место незамедлительно выехали сотрудники милиции и задержали 56-летнего местного жителя. У задержанного А.Ж. в качестве вещественного доказательства были изъяты подстреленные тушки 2-х фазанов и 1 гладкоствольное огнестрельное оружия. При проверке задержанный представил соответствующие документы на огнестрельное оружия, но лицензии на проведение охоты не было.

Данный факт зарегистрировано в электронном журнале учета информации ОВД Тюпского района.

Материалы переданы в соответствующие государственные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.