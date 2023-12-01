Погода
$ 88.87 - 89.50
€ 97.12 - 98.12

Нургазы Анаркулов: США 26 раз меняли свой нынешний флаг

210  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Активист и журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в соцсети прокомментировал инициативу об изменении госфлага.

"В свете последних бурных обсуждений касательно видоизменения нашего флага, тоже хочу высказать свое личное мнение.

Флаг - это символ государственности, государства.

И он может меняться в зависимости от политических или социальных изменений. Например, США 26 раз меняли свой нынешний флаг, пока не утвердили его окончательную версию!

Такие страны, как Япония и Венесуэла тоже несколько раз меняли свои флаги.

Но зерно моих мыслей в другом.

Хочу сказать о нашем НАРОДЕ.

Есть народы без флага, этносы без атрибутов государственности…

Те НАРОДЫ, которым не суждено гордится СВОИМ флагом на Олимпийских играх или же мировых и международных площадках.

Поэтому исходный код – это НАРОД.

Смена флага – не главный вопрос. Я, конечно, понимаю и тех, кто против, что весьма нормально.

Должна же быть полярность мнений, характерный разнобой позиций…

Но проблема не в флаге. Важно понимать суть нашего НАРОДА.

Пусть наша нация растет, пусть в наших сердцах теплится понимание единости, чтобы и впредь наша страна была независимой!

Чтобы мы имели право искать, обсуждать и хотеть меняться в лучшую сторону!", - написал Анаркулов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433866
Теги:
флаг, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  