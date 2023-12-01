Нургазы Анаркулов: США 26 раз меняли свой нынешний флаг

Активист и журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в соцсети прокомментировал инициативу об изменении госфлага.
"В свете последних бурных обсуждений касательно видоизменения нашего флага, тоже хочу высказать свое личное мнение.
Флаг - это символ государственности, государства.
И он может меняться в зависимости от политических или социальных изменений. Например, США 26 раз меняли свой нынешний флаг, пока не утвердили его окончательную версию!
Такие страны, как Япония и Венесуэла тоже несколько раз меняли свои флаги.
Но зерно моих мыслей в другом.
Хочу сказать о нашем НАРОДЕ.
Есть народы без флага, этносы без атрибутов государственности…
Те НАРОДЫ, которым не суждено гордится СВОИМ флагом на Олимпийских играх или же мировых и международных площадках.
Поэтому исходный код – это НАРОД.
Смена флага – не главный вопрос. Я, конечно, понимаю и тех, кто против, что весьма нормально.
Должна же быть полярность мнений, характерный разнобой позиций…
Но проблема не в флаге. Важно понимать суть нашего НАРОДА.
Пусть наша нация растет, пусть в наших сердцах теплится понимание единости, чтобы и впредь наша страна была независимой!
Чтобы мы имели право искать, обсуждать и хотеть меняться в лучшую сторону!", - написал Анаркулов.