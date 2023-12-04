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Ташиев и Ятимов заявили о принципиальных решениях по границе

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В городе Бустон Согдийской области 1 декабря прошла встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова, передает АКИpress.

По итогам переговоров главы правительственных делегаций сделали заявление.

Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сказал, что принято несколько принципиальных решений по границе.

"Те решения, которые мы сегодня приняли, нас сближают для решения основного вопроса по границе. Следующая встреча пройдет в Баткене, также будет принято решение. Наши государственные комиссии работают без перерыва. Я думаю, мы очень близки к тому, чтобы достичь "всего решения", - сказал он.

Глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов объявил, что переговоры прошли успешно и по двум основным вопросам было достигнуто принципиальное решение.

"Прежде всего это касается дороги Ворух-Ходжаи Алъо, в отношении этого главного вопроса мы считаем вопрос практическим решенным. Второй вопрос - те объекты, которые используются Таджикистаном на территории Кыргызстана, и те, которые используются Кыргызстаном на территории Таджикистана. У Кыргызстана будет доступ к объектам, используемым им на территории Таджикистана, но земли остаются за Таджикистаном. Такой же принцип будет использовать Таджикистан к своим объектам в Кыргызстане", - сказал он.

"Это очень важные стратегические направления нашей деятельности, по которым мы достигли конкретных результатов. Поэтому сам факт фиксации этого вопроса через СМИ и объявление общественности являются важнейшим событием. Мы ближе к решению основного вопроса. Одновременно наши переговоры одновременно ведут к демаркации госграницы, чтобы исключить другие споры в этом отношении", - озвучил Ятимов.

Он также сообщил, что по участку Торт-Кочо приняты аналогичные и равнозначные меры. Стороны будут использовать, как использовали его по направлению Ворух-Ходжаи Алъо.


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URL: https://www.vb.kg/433914
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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