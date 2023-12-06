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Почтовые грузовики "Кашгар" отправились в Кыргызстан

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Кашгарское международное бюро почтового обмена, расположенное в Кашгарской комплексной бондовой зоне, официально открылось 12 ноября. В тот же день первая партия из шести китайско-кыргызских почтовых грузовиков "Кашгар" отправилась отсюда в Кыргызстан.

Кашгарская комплексная бондовая зона органично объединяет организацию почтовой деятельности и планирование на основе таких методов таможенного контроля, как импортная и экспортная торговля, международная электронная торговля, здесь осуществляется предоставление услуг по таможенному оформлению международной почты, что расширило ассортимент таможенных услуг в этой зоне.

Тан Синьлей, заместитель генерального директора филиала Китайской государственной почтовой корпорации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявил, что компания будет опираться на важную платформу - Кашгарское международное бюро почтового обмена для комплексного повышения эффективности и качества обслуживания международной почты. Укрепляя сотрудничество со странами Центральной Азии, будет и дальше расширять каналы международной торговли и способствовать быстрому экономическому и социальному развитию Кашгарского региона.

Авторы: Ма Сяодун, Сунь Тинвэнь

Источник: silunews.kg


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URL: https://www.vb.kg/433944
Теги:
Китай, Кыргызстан
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