ГКНБ задержан директор стройкомпании "Бурана Гранд" Урмат Ишенбеков

ГКНБ КР задержан директор ОсОО СК "Бурана Гранд" И.У.И., которому 30 ноября 2023 года предъявлено обвинение в отмывании претспунхы доходов кримавторитета Камчы Кольбаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в порядке статьи 96 УПК КР он водворен в СИЗО ГКНБ КР до 4 января 2024 года.

"Установлено, что И.У.И. и его компаньон, директор ОсОО "Эмарк Групп" Ч.А., зная о преступной деятельности Камчы Асанбека (Кольбаева), вошли с ним в сговор и осуществили действия по легализации (отмыванию) преступных доходов, а именно вложили преступные средства Камчы Асанбека в недвижимость. В частности, И.У.И. и Ч.А. войдя в сговор с Камчы Асанбеком и его приближенным Боотаевым в сентябре 2022 года заключили формальный договор купли-продажи земельного участка площадью 4 га, расположенного в Чолпон-Ате (курортно-рекреационная зона) от ОсОО "Бурана-Гранд" в пользу ОсОО "Каганат Ресорт".

Таким образом, на вышеуказанном земельном участке со стороны представителей Камчы Асанбека проводились строительные работы по возведению дорогостоящего пансионата на денежные средства, добытых преступным путем. Согласно договоренности, прибыль после реализации пансионата должна была быть распределена следующим образом: И.У.И. и Ч.А. - 22%, К.Асанбек - 40% и А.Боотаев - 38%. При этом, И.У.И. и Ч.А. проводили личные встречи с Камчы Асанбеком и планировали получить прибыль в размере более 1,5 млн. долларов США.

По имеющимся данным, Камчы Асанбек в целях последующей легализации своих преступных доходов, вкладывал денежные средства в строящиеся объекты ОсОО СК "Бурана-Гранд", являющаяся застройщиком жилого комплекса "Парк Авеню", расположенного в южной части Бишкека. Кроме этого, компания в настоящее время возводит жилой комплекс "Бурана Пелес" в центре столицы в районе цирка на участке около 36 соток.

Помимо этого, И.У.И. владеет земельными участками сельскохозяйственного назначения в селе Кызыл-Туу Сокулукского района Чуйской области мерою более 33,85 га, а также дорогостоящей квартирой в Бишкеке площадью 204 м2. Также последний является соучредителем трех ОсОО в сферах строительства, торговли и услуг.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению дополнительных лиц, аффилированных с ОПГ Камчы Асанбека и других активов, нажитых преступным путем".