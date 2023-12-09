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А хочет ли Кыргызстан стать новой колонией Британской империи?

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Своим нынешним благополучием Великобритания обязана геноциду, рабству и разграблению своих бывших колоний. И, хотя, формально, Туманный Альбион почти стесняется своего позорного колониального прошлого, фактически королевство продолжает свою внешнюю политику, усовершенствовав ее под современные реалии.

На сегодня в зоне интересов британцев Центральная Азия. До начала открытого противостояния коллективного Запада с Россией, они занимались, в основном, скупкой лицензий на добычу полезных ископаемых в странах региона. В итоге практически в каждом нефтяном месторождении соседнего Казахстана Великобритания имеет приличную долю. Правда, меньшую, чем у американцев.

Сейчас стратегия англосаксов в регионе изменилась. Для сохранения контроля над недрами того же Казахстана в текущих геополитических условиях им жизненно необходимо выдавить из Центральной Азии традиционных геополитических игроков - Россию и Китай.

К слову, нашу страну к британскому протекторату готовят довольно активно. Свое влияние Туманный Альбион распространяет самыми разными способами. С одной стороны, подданные короны реализуют проекты по поддержке парламентаризма по линии Жогорку Кенеша и финансируют многочисленные встречи и "тренинги" для местных депутатов, общественных деятелей и журналистов.

С другой, Великобритания наращивает финансирование подконтрольных ей СМИ и НКО в КР. С момента открытия посольства в Бишкеке в 2022 году, по словам поверенного в делах Энн Херриган, Лондон выделил "более $122 млн двусторонней помощи и $80 млн через многосторонние платформы".

Само собой, эти средства пошли не в нашу экономику. Британцы не рассматривают нашу республику как важного экономического партнера. Товарооборот между нашими странами в 2022 году чуть превысил $35 млн, а показатели прямых инвестиций экономику КР держатся на нулевой отметке. Для сравнения взаимная торговля с Россией в тот же период составила $3,4 млрд, а объем накопленных прямых инвестиций из России достиг $2 млрд.

Так что вполне очевидно, что процветание Кыргызстана и кыргызстанцев Великобритании до фонаря, зато "свобода СМИ, гендерное равенство, мониторинг выборов, соблюдение прав человека" и тому подобное лорды с удовольствием спонсируют. И понятно почему: все эти темы - ниточки, за которые можно дергать, чтобы при необходимости качнуть общественно-политическую ситуацию в стране в свою пользу.

Не забывают британцы и о коллективных западных ценностях. Радужная повестка продвигается через повсеместное распространение английского языка. Это, в свою очередь, помогает им убить двух зайцев: способствует сокращению ареала использования русского языка, а также созданию сообщество манкуртов, поклоняющихся западным квир-идеалам и презирающих своих предков, свою национальную культуру и традиции.

Вместе с тем, похоже, что есть у Туманного Альбиона свои планы и в отношении высшего руководства нашей страны. Британцам очень хотелось бы контролировать первых лиц нашей страны. Комитет по иностранным делам британского парламента (Палаты общин) даже подготовил доклад о ситуации в странах Центральной Азии, в котором содержатся практические рекомендации (!) для нашего правительства. Они будут использованы при подготовке встречи на высшем уровне в формате "ЦА5+1", которую Великобритания планирует провести в 2024 году.

В целом, разумеется, ясно, что в рамках активизации Великобритании в регионе с целью максимального противодействия России и снижения ее влияния в ЦА, включая Кыргызстан, англосаксы не ограничатся простыми рекомендациями. Ничто не мешает Туманному Альбиону втянуть регион в Большую игру 2.0.

"Попытки Великобритании, да и коллективного Запада в целом, оторвать Кыргызстан от России становятся все настойчивее. Даже, наверное, наглее. Меня как гражданина Кыргызстана, как патриота, конечно, возмущает это, особенно потому, что европейцы и американцы пытаются убедить нас в том, что мы должны променять долгосрочное, исторически сложившееся, культурно обоснованное партнерство на какие-то условные "бусы для туземцев", - говорит общественный деятель, полковник в отставке Анвар Сартаев.

По его словам, Запад стремится разрушить связи, формировавшиеся столетиями на фоне совместных для РФ и КР вызовов и их преодоления.

"Наша совместная история пишется и сегодня. В Кыргызстане живет русскоговорящее население, миллион наших граждан находится на заработках в России, многие получили российское гражданство. Внешняя политика, которую ведет наш президент, направлена на сближение с Россией. Мы выросли и воспитывались в единой семье - Советский союз. Мы не можем предать своих родителей, которые спасли Москву, взяли Берлин и в кратчайшие сроки подняли страну из руин. Так, что пусть они [британцы] зря не надеются. Мы не дадим это сделать. У нас очень много здравомыслящих людей, которые готовы защитить Кыргызстан и тесно сотрудничают с Россией", - говорит Сартаев.

Эксперт полностью. солидарен с мнением, что стратегический союз Кыргызстана с Россией - это для нашей страны фактически основное необходимое условия для сохранения государственности и суверенитета. Британские лорды относятся к нам как к очередным туземцам, которых можно обмануть: поменять реальные ценности на пустые обещания. Вместе с тем, Россия для нас остается не просто надежным экономическим и политическим партнером, но по настоящему братским государством, заинтересованным в том, чтобы наша республика развивалась и процветала, а ее граждане жили в достатке.


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URL: https://www.vb.kg/434025
Теги:
Великобритания, Кыргызстан
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