Из Сирии в Кыргызстан вернули 31 женщину и 65 детей

По сообщению пресс-службы МИД КР, 8 декабря 2023 года осуществлена очередная гуманитарная миссия "Айкөл-4" по репатриации граждан Кыргызской Республики, которые находились пребывающих в специальных лагерях на северо-востоке Сирии.

В соответствии с поставленными задачами Главы государства и Кабинета Министров Кыргызской Республики специальным бортом из Ближнего Востока в Кыргызстан возвращены 31 женщина и 65 детей, являющиеся гражданами Кыргызстана.

Кыргызская сторона выражает особую благодарность Правительству Соединенных Штатов Америки за оказанную всемерную помощь в проведении специальной операции и логистическую поддержку для успешной реализации данного гуманитарного процесса, а также Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Международному комитету Красного Креста за содействие в проведении четвертой крупной кампании по репатриации оставшихся в трудной жизненной ситуации граждан.