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Минздрав Кыргызстана получил из России 107 единиц спецтехники

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- Светлана Лаптева
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Министерство здравоохранения КР получило 107 единиц спецтехники из России. Мероприятие по этому поводу прошло сегодня в Бишкеке.

В церемонии передачи транспорта участвовали глава кабинета министров Акылбек Жапаров и посол РФ в КР Николай Удовиченко.

Автомобили для медработников закупили на средства российского гранта - 3 миллиона долларов: это 47 карет скорой помощи, 54 единицы санитарного транспорта, 4 спецмашины для перевозки тел умерших и 2 дезинфекционных авто.

Глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что автомобили переданы в рамках проекта "Экстренное реагирование на последствия COVID-19".

"За три года к нам поступило 335 новых машин скорой помощи и санитарных автомобилей. От правильной организации системы здравоохранения зависят общественное благополучие и экономическое развитие государства. Пандемия коронавируса выявила слабые стороны систем здравоохранения во всем мире, в том числе в нашей стране. Мы приступили к улучшению материально-технической базы больниц, поликлиник и закупаем много спецоборудования", - сказал он.

Российский посол в свою очередь подчеркнул, что спецтехнику ждут в больницах, ЦСМ и других организациях системы здравоохранения.

"Ее использование позволит повысит уровень и доступность медицинских услуг, особенно в отдаленных районах. Поддержка Россией социальных проектов в Кыргызстане является одним из приоритетов наших отношений", - сказал посол.


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URL: https://www.vb.kg/434061
Теги:
Россия, Кыргызстан, скорая помощь
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