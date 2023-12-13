Впервые в Кыргызстане министр обороны побывал во всех военкоматах

В Кыргызстане идет работа по перестройке армии в соответствии с новой военной доктриной, которая была утверждена и одобрена президентом. Это исходит из того факта, что впервые за все годы независимости нашей страны министр обороны лично на месте знакомиться с работой сотрудников военкоматов, побывав уже в сорока райвоенкоматах в разных регионах республики.

Это очень грамотный подход, особенно если вспомнить, что на успех Панфиловской дивизии во времена ВОВ повлиял тот факт, что ее формировал сам военный комиссар Киргизской ССР Иван Васильевич Панфилов, который знал, чего стоит каждый призывник.

Совпадение или нет, но нынешний министр обороны КР Бактыбек Бекболотов в свое время был командиром Панфиловской дивизии и поэтому, возможно, он хорошо понимает, как важно сегодня уделить внимание качеству подготовки к армии призывников, так как это напрямую влияет на боеспособность армии.

Как пояснил сам глава Минобороны КР на итоговой пресс-конференции, одной из основных задач сегодня является - разработать новую военную доктрину для Кыргызстана в соответствии с военно-политической ситуацией в мире.

"Доктрина разработана и утверждена, и в соответствии с этим разработан и утвержден новый план строительства Вооруженных Сил. Кроме того, эксперты всегда указывают на угрозы, связанные с южным направлением, теперь у нас появилась новая должность - командующий Юга в статусе заместителя министра обороны Карасартов.

Также в соответствии с задачами года отремонтировано большое количество военной техники на собственной ремонтной базе в Балыкчы - Центральной ремонтной базе вооружения и военной техники КР. Кроме того, Кыргызстан принял участие в 11-ти международных учениях, в которых наши войска показали хороший результат.

Большим вкладом в обученность кадров, повышение боеспособности страны , безусловно, надо назвать организацию и проведение в октябре в Кыргызстане совместных учений Коллективных миротворческих Сил государств - членов ОДКБ "Нерушимое братство-2023", в котором участвовали все члены ОДКБ, кроме Армении. Учения получили высокую оценку, как Секретаря ОДКБ, так и военных экспертов", - рассказал Бактыбек Бекболотов.