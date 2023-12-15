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"Зима не будет". Арстана Алая водворили в СИЗО ГКНБ

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- Азиз Осмонов
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ГКНБ КР: По факту возбуждение религиозной вражды, задержан гражданин КР, Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич (известен как "Арстан Алай")

ГКНБ КР в целях принятия неотложных мер по оздоровлению религиозной ситуации, а также в рамках уголовного дела зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 ("Возбуждение религиозной вражды (розни)") УК КР, нами задержан гражданин КР, уроженец Нарынской области - Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич (известен как "Арстан Алай"), 28.04.1968 г.р.

"Основанием для возбуждения уголовного дела послужили полученные данные, что А.Абдылдаев в социальной сети "Фейсбук", "Инстаграмм" и "Ютуб", а также в книгах и брошюрах содержатся призывы направленные на разжигание религиозной и межрелигиозной вражды, а также пропаганду идентичности граждан по признакам религиозности. Считает себя "Новым Богом", "Спасителем", а другие религии, верования и взгляды считает неполноценными, слабыми и недействительными заблуждениями, дает им отрицательную оценку", - заявили в ГКНБ.

В результате обысков по месту жительства и проведения лекций (т.н. мантры) на территории Чуйской области было изъято большое количество литературы, в частности (книги, брошюры и тетради), компьютеры и электронные носители информации.

Абдылдаев в порядке ст.96 УПК КР был водворен в СИЗО ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/434163
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