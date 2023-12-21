Телескопы NASA сняли скопление звезд, которые напоминают новогоднюю елку

Телескопы NASA сняли скопление молодых звёзд NGC 2264, которые напоминают новогоднюю елку с гирляндами. Объекты возрастом от одного до пяти миллионов лет находятся примерно в 2500 световых годах от Земли.

Необычное явление удалось запечатлеть специалистам американской станции по исследованию космического пространства. Эффектное свечение в виде наряженной елки называют скоплением "рождественских елей".

Снимками, сделанными мощнейшими телескопами, поделились ученые. Как сказано в описании, явление на самом деле представляет собой скопление молодых звезд возрастом от одного до пяти миллионов лет в нашем Млечном Пути на расстоянии около 2500 световых лет от Земли.

Звезды в NGC 2264 одновременно меньше и больше Солнца: от некоторых с массой менее одной десятой массы Солнца до других, имеющих около семи солнечных масс.

"На этом изображении сходство с елкой было усилено за счет поворота изображения и цвета. Оптические данные создают форму ветвей и иголок дерева. Рентгеновские лучи, обнаруженные "Чандрой", предстали в виде синего и белого света, поэтому напоминают светящиеся гирлянды на дереве", – поясняет NASA.

Источник: ASIA-Plus