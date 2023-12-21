Погода
$ 89.05 - 89.50
€ 96.95 - 97.95

Телескопы NASA сняли скопление звезд, которые напоминают новогоднюю елку

81  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Телескопы NASA сняли скопление молодых звёзд NGC 2264, которые напоминают новогоднюю елку с гирляндами. Объекты возрастом от одного до пяти миллионов лет находятся примерно в 2500 световых годах от Земли.

Необычное явление удалось запечатлеть специалистам американской станции по исследованию космического пространства. Эффектное свечение в виде наряженной елки называют скоплением "рождественских елей".

Снимками, сделанными мощнейшими телескопами, поделились ученые. Как сказано в описании, явление на самом деле представляет собой скопление молодых звезд возрастом от одного до пяти миллионов лет в нашем Млечном Пути на расстоянии около 2500 световых лет от Земли.

Звезды в NGC 2264 одновременно меньше и больше Солнца: от некоторых с массой менее одной десятой массы Солнца до других, имеющих около семи солнечных масс.

"На этом изображении сходство с елкой было усилено за счет поворота изображения и цвета. Оптические данные создают форму ветвей и иголок дерева. Рентгеновские лучи, обнаруженные "Чандрой", предстали в виде синего и белого света, поэтому напоминают светящиеся гирлянды на дереве", – поясняет NASA.

Источник: ASIA-Plus


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434256
Теги:
космос
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  