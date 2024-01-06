В Кыргызстане прошла выставка китайской культуры

В Бишкеке прошла выставка китайской культуры "Прогулка по Шелковому пути и пусть культура объединяется", проведенная в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

На церемонии открытия присутствовали заместитель главы кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов, временный поверенный в делах посольства КНР в Кыргызстане Ли Баоцзе, представители учебных заведений и бизнеса двух стран.

Эдиль Байсалов в своем выступлении отметил, что инициатива "Пояс и путь" меняет весь регион, включая Кыргызстан, и оказывает огромное влияние на политическую и экономическую ситуацию во всем мире.

Ли Баоцзе, в свою очередь, указал, что за минувшие 10 лет инициатива "Пояс и путь" превратилась из концепции в действие и стала важной платформой международного сотрудничества. По его словам, Китай и Кыргызстан, сотрудничая в рамках инициативы "Пояс и путь" уже более десятилетия, добились полезных и плодотворных результатов.

"Кыргызстан является одной из первых стран, поддержавших и начавших активно участвовать в этой инициативе. Поэтому Кыргызстан занимает особое положение и играет важную роль в реализации инициативы "Пояс и путь", - подчеркнул дипломат.

Ли Баоцзе отметил, что взаимодействие и обмены в сфере культуры являются важной частью инициативы "Пояс и путь". "Очень важно проводить такие культурные выставки, как сегодняшняя, которая поможет кыргызстанцам глубже понять китайскую традиционную культуру и народные обычаи, будет способствовать укреплению взаимопонимания между двумя народами", - подчеркнул он.

На выставке были представлены искусные работы китайских мастеров по резьбе по камню, дереву, по вырезанию узоров из бумаги.

Организаторами мероприятия выступили административный комитет кайфэнской подзоны Китайской /Хэнаньской/ пилотной зоны свободной торговли, Ассоциация кыргызско-китайской дружбы и другие организации. В мероприятии приняли участие представители различных министерств и ведомств Кыргызстана, предприятий с участием китайского капитала, студенты Хэнаньского университета и кыргызских вузов.