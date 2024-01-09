Кабмин КР продлевает срок освобождения от НДС при импорте сельхозтоваров

Кабинетом министров принято постановление о продлении срока об освобождении от уплаты НДС при импорте отдельных видов сельскохозяйственных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, это решение направлено на создание условий для развития различных форм экономической деятельности, защиты интересов национальной экономики, обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары."

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