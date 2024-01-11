Погода
$ 89.12 - 89.70
€ 97.45 - 98.45

ЕC предоставил Кыргызстану грант в размере 3 млн евро на цифровизацию

328  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Европейский Союз 8 января 2024 года перечислил кабинету министров КР 3 миллиона евро (295 млн сомов) для поддержки бюджета в сфере цифровой трансформации в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минисерства финансов КР. 

"Данные грантовые средства выделены для оказания содействия работе Инновационного центра цифровых компетенций при Парке высоких технологий, продвижения системы Санарип-Аймак/Цифровой Аймак во всех регионах страны для предоставления электронных услуг населению, повышения кибер-безопасности страны, обеспечения защиты персональных  данных через специально созданное Государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете Министров КР.

Бюджетная поддержка в данной сфере будет направлена на разработку программного обеспечения и обслуживание баз данных в отраслевых министерствах и на продвижение цифровой экономики по всей стране.

Также, бюджетная поддержка сопровождается учебными программами для государственных органов при содействии стран-членов Европейского Союза для продвижения электронного управления, прозрачности и подотчетности. 

Стоит отметить, доступная для всех цифровая трансформация, включая скоростной интернет, является одним из ключевых приоритетов сотрудничества между Кабинетом Министров КР и Европейским Союзом".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434602
Теги:
Европейский союз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  