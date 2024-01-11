ЕC предоставил Кыргызстану грант в размере 3 млн евро на цифровизацию

Европейский Союз 8 января 2024 года перечислил кабинету министров КР 3 миллиона евро (295 млн сомов) для поддержки бюджета в сфере цифровой трансформации в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минисерства финансов КР.

"Данные грантовые средства выделены для оказания содействия работе Инновационного центра цифровых компетенций при Парке высоких технологий, продвижения системы Санарип-Аймак/Цифровой Аймак во всех регионах страны для предоставления электронных услуг населению, повышения кибер-безопасности страны, обеспечения защиты персональных данных через специально созданное Государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете Министров КР.

Бюджетная поддержка в данной сфере будет направлена на разработку программного обеспечения и обслуживание баз данных в отраслевых министерствах и на продвижение цифровой экономики по всей стране.

Также, бюджетная поддержка сопровождается учебными программами для государственных органов при содействии стран-членов Европейского Союза для продвижения электронного управления, прозрачности и подотчетности.

Стоит отметить, доступная для всех цифровая трансформация, включая скоростной интернет, является одним из ключевых приоритетов сотрудничества между Кабинетом Министров КР и Европейским Союзом".