В Катаре открылся второй павильон "Кыргызстан"

В столице Катара в рамках выставки ЭКСПО 2023 Доха "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда", на бульваре Lusail, открылся второй павильон "Кыргызстан", который будет работать до 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, павильон выполнен в форме юрты и украшен национальным головным убором "калпак", оформлен традиционными коврами ручной работы "шырдак" и наполнен продуктами отечественных производителей: сухофруктами, медом, сувенирами, курутом, соками, а также мылом ручной работы. На павильоне установлена сцена, на которой в течение месяца будет проводиться концертная программа.

Для первого павильона выделен участок общей площадью 900 кв.м., из которых 180 кв.м. отведены под продажи сельхоз продукции. Остальная часть участка предназначена для стилистического оформления с уклоном в культурные и национальные аспекты. В выставке принимают участие более 20 компаний сельскохозяйственных производителей Кыргызстана

Мероприятие рассматривается как отличная международная площадка для продвижения сельскохозяйственных, инвестиционных, экономических и климатических вопросов страны. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности является официальным представителем страны в ЭКСПО 2023 Доха "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда", заместитель министра Самат Насирдинов является уполномоченным Национальным комиссаром данного мероприятия.