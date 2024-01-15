Погода
$ 89.20 - 89.70
€ 97.10 - 98.05

Садыр Жапаров принял родных пострадавших в апрельских событиях 2010 года

276  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 января, принял родственников погибших во время апрельских событий 2010 года, а также непосредственных участников этих событий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, Садыр Жапаров принял представителей всех организаций, имеющих отношение к апрельским событиям. Встреча прошла в здании администрации президента.

В ходе встречи участники апрельских событий и родственники погибших в этих событиях рассказали о своих социальных-бытовых проблемах и задали вопросы главе государства.

Садыр Жапаров ответил на вопросы и рассказал о социально-экономических изменениях в стране.

Во встрече с главой государства приняли участие более двухсот человек из разных регионов страны.

Следует отметить, что пострадавшие в апрельских событиях 2010 года и представители общественных организаций, созданных после этих событий, неоднократно обращались к главе государства с просьбой о приеме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434691
Теги:
апрельские события, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  