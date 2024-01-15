Садыр Жапаров принял родных пострадавших в апрельских событиях 2010 года

Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 января, принял родственников погибших во время апрельских событий 2010 года, а также непосредственных участников этих событий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, Садыр Жапаров принял представителей всех организаций, имеющих отношение к апрельским событиям. Встреча прошла в здании администрации президента.

В ходе встречи участники апрельских событий и родственники погибших в этих событиях рассказали о своих социальных-бытовых проблемах и задали вопросы главе государства.

Садыр Жапаров ответил на вопросы и рассказал о социально-экономических изменениях в стране.

Во встрече с главой государства приняли участие более двухсот человек из разных регионов страны.

Следует отметить, что пострадавшие в апрельских событиях 2010 года и представители общественных организаций, созданных после этих событий, неоднократно обращались к главе государства с просьбой о приеме.