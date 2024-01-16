МВД: Призывы к массовым беспорядкам на интернет-площадках СМИ

30 декабря 2023 года сотрудниками милиции в ходе мониторинга интернет – пространства, в одной из социальных сетей, на страницах "Айт Айт Десе" и "Темиров Live", обнаружена информация, призывающая к массовым беспорядкам. В целях проведения всестороннего расследования Следственной службой, факт зарегистрирован в ЕРП МВД КР, назначена судебно-лингвистическая экспертиза, сообщили в пресс-службе МВД.

"12 января 2024 года по заключению соответствующей экспертизы, установлено, что материалы, опубликованные на страницах "Айт Айт Десе" и "Темиров Live" содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам. Следственная служба МВД КР проводит соответствующие следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье 278 ("Массовые беспорядки") ч.3 ("Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами") УК КР.", - отмечается в информации.

В настоящее время оперативные службы МВД КР проводят ряд оперативно-следственных и розыскных мероприятий по нескольким адресам.