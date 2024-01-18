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Китайское вооружение укрепит обороноспособность Кыргызстана, - эксперт

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В настоящее время вооруженные силы, пограничная служба и силовые структуры Кыргызстана переживают период модернизации и укрепления. За два последних года оборона КР значительно усилилась за счет поставок новых видов современного высокоточного оружия и боевой техники. Не секрет, что официальный Бишкек сделал ставку на турецкие БПЛА различных модификаций. Несмотря на определенное господство дронов в небе, современная армия все же пока не может отказаться от применения бронетехники в бою. Это танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты. По крайней мере, в ближайшие 15-20 лет бронетехника будет актуальна и будет состоять на вооружении Кыргызстана.

Сам бронетанковый парк нашей армии нуждается в современных образцах. Имеющаяся военная техника, оставленная в качестве советского наследия или полученная в качестве помощи от России морально и технически устарела. Разумеется, приобретение новых видов танков, БТР и БМП требует колоссальных финансовых средств. Более того, Кыргызстану нужен надежный и стабильный поставщик, способный поставлять технику не только в мирное время, но и во время боевых действий. Из Турции на самолетах много танков и БМП не поставишь, да и логистика затрудняется - слишком далеко. Российский военно-промышленный комплекс перегружен. В Европе заказывать бронетехнику тоже не получится - вся или почти вся оборонная продукция идет в украинскую армию и на усиление собственных вооруженных сил. Что остается делать? С точки зрения логистики и финансов Кыргызстану выгодно закупать бронетехнику из Китая.

Во-первых, Кыргызстан имеет общие границы с КНР. То есть Кыргызстан не будет сталкиваться с транспортными хлопотами по доставке, ведь Китай нам ближе, буквально рукой подать. Китайская бронетехника будет поступать в Кыргызстан по сухопутным путям, буквально, на тягачах. Во-вторых, Бишкек и Пекин сотрудничают в сфере безопасности и обороны на протяжении долгих лет и данные контакты отлично налажены. В-третьих, кыргызским военным будет легче эксплуатировать китайскую бронетехнику, не будет проблем с поставками запчастей, боеприпасов и обучением личного состава. На территории Кыргызстана, на севере и на юге можно создать совместные кыргызско-китайские ремонтные заводы в целях обслуживания и восстановления бронетехники.

Кроме бронетехники, Китай в состоянии поставлять для нужд кыргызской армии и пограничной службы артиллерию, реактивные системы залпового огня, бронемашины, крупнокалиберные пулеметы, которые эффективнее против малых дронов, гранатометы и многое другое. В случае достижения соглашения с КНР, Кыргызстан имеет шансы приобрести китайское оружие по льготным ценам или в рамках кредита. И изюминка на торте - Китай также производит ударные БПЛА.

С каждым годом оружие китайского производства становится конкурентоспособным и смело может соперничать с российскими и западными аналогами. В случае заключения и реализации контракта между Бишкеком и Пекином на поставку вооружения, Кыргызстан сумеет кардинально укрепить свой военный потенциал и отвечать угрозам.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт


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URL: https://www.vb.kg/434747
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