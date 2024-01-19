Полет первого турецкого астронавта Гезеравджы в рамках миссии Ax-3 начался

Ракета Falcon 9 доставит капсулу Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС), запущена в 16.49 по местному времени (00.49 по турецкому времени).

Ракета длиной 70 метров, диаметром 3,7 метра и весом около 550 тонн способна вывести 22 000 килограммов полезного груза на низкую околоземную орбиту, 8 300 на геостационарную орбиту и 4 000 килограммов на Марс.

Капсула Dragon длиной 8,1 метра, способна перевозить 7 человек.

Альпер Гезеравджы пробудет в космосе 14 дней, выполняя различные научные миссии на МКС.

В состав миссии Ax-3 также входят руководитель миссии Майкл Лопес-Алегриа, представляющий США и Испанию, пилот Вальтер Вилладеи из ВВС Италии и Маркус Вандт из Швеции, представляющий Европейское космическое агентство.

Запуск, который ранее был запланирован на 17 января по местному времени США, был отложен компанией SpaceX на один день для завершения финальных проверок.

В видеообращении, распространенном в связи с "первой пилотируемой космической миссией", являющейся первым этапом Национальной космической программы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция стала свидетелем исторического момента, когда общая гордость достигла пика.

Президент Эрдоган в частности отметил: "Мы вступаем во второе столетие нашей Республики, столетие Турции, с первым пилотируемым космическим полетом. Как наследники цивилизации, внесшей уникальный вклад в историю науки, мы предпринимаем очень ценное новое начинание, чтобы вновь выполнить свою историческую миссию".

Подчеркнув, что Альпер Гезеравджы, который много лет героически служил турецким ВВС в качестве пилота реактивного самолета, отправился в путешествие на Международную космическую станцию после длительной подготовки и тренировок, президент Эрдоган добавил:

"Мы воплощаем в жизнь одну из наших целей в рамках Национальной космической программы, о которой объявили в 2021 году. В рамках миссии "Национальной космической программы", которая продлится на Международной космической станции 14 дней, будут проведены 13 экспериментов, подготовленных нашими учеными. Научные исследования будут проводиться в таких областях, как астрономия, медицина, генетика и материаловедение. Я желаю, чтобы эти исследования принесли пользу нашей стране и науке".