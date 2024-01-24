ИИ обнаружил в 17 раз больше землетрясений, чем традиционные метод

ConvNetQuake - это первая нейросеть, разработанная для определения землетрясений с помощью сейсмограмм. При исследовании сейсмоактивности в штате Оклахома, США в 2018 году, система детектировала в 17 раз больше землетрясений, чем указано в каталоге землетрясений государственного агентства Oklahoma Geological Survey.

Землетрясения - это куда более распространенное явление, чем можно подумать. Каждый год в Южной Калифорнии, США, происходит около 10 000 землетрясений; эти явления происходят чаще в центральной части Соединенных Штатов, вероятно, из-за закачки сточных вод на глубину.

Хотя мы не можем ощутить большой процент таких землетрясений, детектировать их тоже важно. Как отмечает портал Futurism, это может помочь определить, что вызывает данные землетрясения, и разработать средства для их предотвращения. Кроме того, это может помочь специалистам понять, как предсказывать будущие землетрясения любой силы.

Теперь же группа исследователей из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института нашла способ, как использовать искусственный интеллект при детектировании землетрясений. Их работа была опубликована в журнале Science Advances.

Специалисты назвали новую ИИ-систему ConvNetQuake, и она является первой нейросетью, разработанной для обнаружения землетрясений. Специальный алгоритм способен с помощью оценки сейсмограмм (записей колебаний почвы) определять, является ли данная сейсмическая активность просто "шумом" или же настоящим землетрясением. Детектировать очень слабые землетрясения из-за этого шума достаточно трудно, однако утверждается, что ConvNetQuake способна делать такое различение.

Исследователи использовали данные по сейсмоактивности в Оклахоме, чтобы натренировать нейросеть. Оказалось, что система обнаружила в 17 раз больше землетрясений, чем было указано в каталоге землетрясений государственного агентства Oklahoma Geological Survey.

Хотя, как утверждается, ConvNetQuake превосходит другие методы, нейросеть способна лишь детектировать землетрясения, а не прогнозировать их. Впрочем, точно предсказать землетрясение очень трудно (подробнее прочитать об этом можно по ссылке).

Источник: techinsider