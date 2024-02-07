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Росатом поддержал Музей истории уранового наследия Кыргызстана

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При поддержке Госкорпорации "Росатом" завершено оформление арт-объектов музея уранодобывающей промышленности Кырзгызской

Республики. На территории Музея истории города Майлуу-Суу и уранового наследия Кыргызстана состоялось торжественное открытие скульптурных композиций – арт-объектов "Сияющий свет" и "Сбалансированный свет".

Памятные композиции установлены в рамках сотрудничества Росатома и Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Музей истории города Майлуу-Суу и уранового наследия Кыргызстана – единственный в своем роде музей в Центральной Азии, в нем представлены архивные материалы об уранодобывающей промышленности Кыргызстана почти вековой исторической давности. Экспозиции предназначены прежде всего для подрастающего поколения и бережного сохранения истории и памяти героического труда горняков.

"Сегодня Госкорпорация "Росатом" внесла неоценимый вклад в развитие Музея истории атомной промышленности Кыргызской Республики,

в чем я хочу выразить благодарность. Уверен, что город Майлуу-Суу и нас ждёт большое светлое будущее", - отметил мэр г. Майлуу-Суу Нурлан

Умаров.

"Посещая музей истории уранового наследия Кыргызской Республики, мы храним в своих сердцах память о тех удивительных людях, которые

стояли у истоков атомной промышленного и внесли свой неоценимый вклад в ее развитие. Мы хотим передать будущим поколениям знание о значимости этого периода в истории России и Кыргызстана. Пусть этот музей станет гостеприимным домом, местом общения поколений. Особую благодарность выражаю руководству и сотрудникам Министерства чрезвычайной ситуации Кыргызстана, которое обеспечивает безопасность объектов уранового наследия, и мэрии города Майли-Суу, бережно относящейся к сохранению народного достояния", – отметил Михаил Литвинов, ответственный секретарь Совещательного органа Базовой организации СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов.

Для справки: Урановое месторождение в Майлуу-Суу (Жалал-Абадская область, Кыргызская Республика) было открыто в 30-е годы прошлого века, началась небольшая артельная добыча урановой руды. Городок рудокопов появился в Майлуу-Суу только в 1944 году. Героический труд горняков стал значительным вкладом в обеспечение обороноспособности СССР. Разработка руды продлилась до 60-х годов. Майлу-Сууйские объекты входили в состав Ленинабадского горнохимического комбината и после закрытия рудника были хорошо законсервированы. Для обеспечения занятости высвободившегося населения был построен Майлуу-Сууйский ламповый завод, один из крупнейших в СССР, продолжающий свою деятельность и в настоящее время.


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