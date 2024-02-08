Кыргызские дыни появились на рынках Кашгара

Грузовик с дынями из Кыргызстана 1 февраля прибыл в Китай через порт Иркештам. Довольно быстро дыни поступили на фруктовый рынок города Кашгар в Синьцзяне.

Это первый случай, когда в Кашгар было импортировано сельскохозяйственная продукция с начала открытия Кашгарского участка Синьцзянской пилотной зоны свободной торговли, что имеет большое значение для развития рынка фруктов в этом регионе.

По имеющимся данным, общий вес партии дынь, импортированных из Кыргызстана, составил 20 тонн. Стоимость груза оценивается в 100 тысяч юаней (1,2 млн. сомов). Их транспортировали в автомобиле с постоянным контролем температуры. Дыни были загружены в Оше, и всего за сутки доставлены в пограничный пункт Иркештам.

Кашгарская торговая компания Kasghar Sali, которая перевезла эту партию, является основным предприятием в городе, специализирующимся на оптовой продаже свежих овощей, фруктов, а также пищевых продуктов. По словам замдиректора компании Анкаржана Тусуна, когда они изучали спрос на фрукты в Кыргызстане и Китае, то обнаружили, что на фруктовом рынке Кашгара зимой не хватает дынь и спрос на них очень высок. Поэтому компания решила попробовать импортировать кыргызские экологически чистые дыни.

Он отметил, что импорт дынь открывает торговый поток фруктовых ресурсов из Оша (КР) до Кашгара (КНР) и делает большие шаги на пути к укреплению торгово-экономических связей между двумя странами. В будущем компания планирует расширить импорт фруктов из Кыргызстана, чтобы удовлетворить потребности потребителей в городе Кашгар.

Источник: silunews.kg