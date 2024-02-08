В детском театральном центре "Магия театра" показали два новых спектакля

На сцене Кыргызского государственного театра кукол имени М.Жангазиева состоялось сразу две премьеры детского театрального центра "Магия театра" - сказки "Буратино" А.Толстого и комедийной пьесы "Лекарь поневоле" Жана-Батиста Мольера. Премьеры прошли в рамках проекта Mobile Arts for Peace (MAP) – "Мобильное искусство во имя мира", инициированного Университетом Линкольна (Великобритания) и поддержанного в Кыргызстане общественным объединением "Жаш Кубат", которым руководит народный артист КР Нурлан Асанбеков. Об этом vb.kg рассказала медиаэксперт Елена Баялинова.

По словам инициаторов и исполнителей проекта "Магия театра", основной его целью является создание современного детского, молодёжного театрального центра, который в будущем может стать культурной платформой, основой формирования культурного слоя общества. С помощью такого центра можно вовлечь детей и молодёжь в прекрасный мир искусства театра и мотивировать их к раскрытию своих способностей, талантов, а также приобщиться к мировым и национальным ценностям культуры.

"Одной из важнейших проблем сегодня является воспитание подрастающего поколения в духе цивилизованного общества, - говорит Нурлан Асанбеков. - Мы верим, что культура может повлиять на сознание общества и позволит с уверенностью смотреть в будущее нашего государства. Современный театральный культурный центр для детей и молодёжи позволит создать альтернативный взгляд на насущные проблемы общества: ущемление прав ребёнка, женщин, решение внутренних проблем семейного насилия и т.д.

В задачи театрального центра входит раскрытие внутреннего мира ребёнка, способность интегрироваться в общественное пространство взрослой жизни. В процессе обучения сценическому искусству ребята приобретают навыки актёрского мастерства, ораторской речи, вокала, пантомимы, пластики. Мы считаем, что при коллективном творчестве дети смогут приобрести навыки этических норм взаимоотношений, будут учиться равенству, дружбе, терпимости, уважению мнению оппонентов, а также свободному выражению своих идей, мыслей.

В течение года в реализации проекта участвовало свыше 70 подростков, девушек и юношей в Бишкеке, а также около 20 юношей и девушек профессионального лицея № 43 в селе Жаны Жер, где мы семнадцать лет назад также открывали театр, который способствовал духовному воспитанию подрастающего поколения. Партнёрами проекта были профессиональный лицей №43 в селе Жаны Жер, Кыргызский государственный театр кукол им. М. Жангазиева, экспериментальный театр "705", общественный фонд "Макал арт".

Мнение родителей…

"Я нашла этот театр и привела сюда своего сына Матвея. Он выступал в роли Карабаса-Барабаса, у ребенка, на мой взгляд, есть задатки актерского мастерства. Будет ли он актёром, это ему решать, но коммуникативные навыки, движение, раскрепощение, умение выражать свои мысли ему не помешают, - сказала Наталья Ткаченко. - Сын с удовольствием ходит на репетиции".

"Моя дочь участвует в этом проекте уже второй год, - рассказала Назгуль Турдубекова. –Она стала более жизнерадостной, много читает, у неё улучшилась память, потому что актёрам нужно постоянно заучивать свои роли, а самое главное - у неё расширился круг друзей. Это тоже дорогого стоит, потому что доброжелательная среда наполнена позитивными эмоциями. Благодаря команде театра десятки детей что называется почувствовали сцену, ощутили, что это такое и что значит играть роли. Услуга актёрского мастерства - одна из самых дорогих в Бишкеке, и недоступна даже для среднестатистического человека. В проекте же принимают участие дети из сёл. Таких проектов, считаю, в Кыргызстане должно быть как можно больше".

"Я - мама Буратино, - поделилась своими впечатлениями о деятельности проекта "Магия театра" Анастасия Гаджиева. – Нам повезло, что мы попали в этот проект, потому что наш сын Карим раскрылся, стал совсем другим - общительным, веселым, стал сам принимать решения".

… и их детей

"У меня роль Мартины в пьесе Мольера "Лекарь поневоле", - говорит учащаяся колледжа Гулжамал Тезекбаева. - Это такая неприятная с виду женщина, которая производит впечатление истерички, но без неё вообще не было бы сюжета. И играть эту роль непросто. В театр попала случайно, увидела объявление о бесплатном театральном проекте. Я никогда не мечтала быть актрисой, но театр меня манит. И будет очень грустно, если проект закончится, так как мы очень подружились с ребятами и преподавателями".

"Я сам очень похож на Буратино, потому что я – озорной мальчишка, который любит бегать, прыгать и баловаться, - сказал школьник Карим Гаджиев. - Раньше занимался лепкой и рисованием, когда увидел объявление в Инстаграм, решил попробовать себя в театре. И случилось чудо! Еще сбылась моя давняя мечта объехать весь Иссык-Куль. Мечтайте, потому что мечты однажды обязательно сбываются".

"Я уже второй раз в театре и мне очень нравится, – рассказала ученица 9-го класса Криста Бардакжан. - С детства мечтаю стать актрисой. В театре всегда что-то особенное и волшебное происходит. Здесь какая-то особая аура. Когда сюда приходишь, все проблемы отступают на второй план".

По словам известной актрисы и преподавателя детского, молодежного театрального центра "Магия театра" Айсанат Эдигеевой, все ребята очень талантливые, за год проекта они стали более открытыми, живыми и ответственными. Огромная благодарность родителям за их воспитание и за поддержку проекта.

Наша справка

Университет Линкольна стремится к преобразованию жизни и сообществ через обучение и исследования. Он входит в список 150 лучших университетов мира в рейтинге молодых университетов Times Higher Education (THE) 2023 года и имеет высший пятизвездочный балл в целом в системе рейтинга QS Stars мировых университетов. Университет удостоен юбилейной премии королевы за дальнейшее и высшее образование в 2023 году. В проект "Мобильное искусства во имя мира" входят такие страны, как Индонезия, Непал, Руанда и Кыргызстан.