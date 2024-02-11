В Бишкеке готовят к выпуску книгу о выдающемся венгерском ученом

В Бишкеке прошла конференция, приуроченная к 80-летию со дня рождения выдающегося венгерского тюрколога Иштвана Коңура Мандоки. Мероприятие было организовано при поддержке венгерского посольства.

Участники конференции рассмотрели различные аспекты работы Мандоки, включая его научные статьи, переводы тюркских произведений на венгерский язык, а также его исследования исторических связей между Венгрией и тюркским миром. Особое внимание было уделено анонсу о выпуске книги об ученом на русском и кыргызском языках, подготовленный литературоведом и алыкуловедом Памирбеком Казыбаевым.

Участники конференции обсудили историческое наследие Мандоки и его значимость для тюркологической науки. Они отметили его вклад в исследование исторических связей между различными тюркскими народами, а также его влияние на развитие кыпчаковедения в Европе. Также они отметили высокую роль Мандоки в распространении знаний о культуре и истории тюркских народов в мировом масштабе.