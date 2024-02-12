Садыр Жапаров написал ответное письмо госсекретарю США Блинкену

Президент КР Садыр Жапаров написал ответное письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену. Письмо опубликовал Ппресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По словам Алагозова, 9 февраля министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев передал послу США в КР Лесли Вигери ответное письмо от главы государства Садыра Жапарова Энтони Блинкену.

Текст письма:

"Государственному секретарю Соединенных Штатов Америки

Господину Энтони Блинкену

Уважаемый господин Блинкен,

Подтверждаю получение Вашего письма в мой адрес от 17 января 2024 года.

Я признателен за Вашу высокую оценку по итогам прошедшего в сентябре прошлого года в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Саммита С5+1 и выражаю готовность совместно работать по продвижению общих приоритетов сотрудничества в многостороннем и двустороннем форматах.

В то же время вынужден с сожалением отметить, что содержание Вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства.

Поясню, почему.

Вы пишете, что "Ваше гражданское общество уже давно является самым сильным в регионе и ключевой частью демократии в Кыргызстане".

Да, это так.

Я не только разделяю Ваше мнение, но и хочу подчеркнуть, что стремление к справедливости и свободе является генетическим кодом нашего народа.

Относительно Ваших опасений по поводу законопроекта об иностранных агентах (на самом деле это проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях", в Уголовный кодекс Кыргызской Республики) хотел бы отметить следующее.

Данный проект Закона был инициирован группой депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики и предусматривает поправки в действующий Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях", принятый еще в октябре 1999 года.

В настоящее время вышеназванный проект Закона принят парламентом в первом чтении.

Цель проекта Закона – внести ясность и упорядочить деятельность неправительственных/некоммерческих организаций, действующих в Кыргызской Республике.

На сегодняшний день насчитываются десятки тысяч неправительственных/некоммерческих организаций, которые успешно работают по всему Кыргызстану, занимаясь решением многих проблем, по которым раньше у государства не было ни воли, ни желания что-то делать.

В то же время следует признать, что часть неправительственных/некоммерческих организаций получают финансирование из-за рубежа, причем не только из США и стран Евросоюза.

Естественно, существует проблема, напрямую связанная с защитой законных интересов кыргызского государства, – насколько может и должен быть государственный контроль за деятельностью средств массовой информации и неправительственных организаций, финансируемых иностранными государствами или с иностранным участием.

Речь идет о том, что кыргызское государство, как это ему положено по статусу, намеревается контролировать, откуда приходят деньги в эти неправительственные/некоммерческие организации, кем, как и на какие цели они расходуются.

Проектом Закона, инициированным депутатами Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики и принятым в первом чтении, в действующий Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях" вводятся положения, связанные с деятельностью некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного представительства, и предусматривается ведение уполномоченным государственным органом Реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя.

При этом следует отметить, что концепция инициированного депутатами кыргызского парламента проекта Закона близок к концепции действующего Закона о регистрации иностранных агентов (Foreign AgentsRegistration Act, FARA) принятого в США в 1938 году.

Как нам известно, в Законе FARA статус иностранного агента предусмотрен не только для средств массовой информации, но и для других юридических и физических лиц.

Нарушения – задержка регистрации или отказ от нее чреваты не только административным, но и уголовным наказанием.

В этой связи не может не возникнуть вопрос:

почему вам можно, а нам нельзя?

Господин Блинкен,

За последние три года в Кыргызстане многое поменялось и меняется в лучшую сторону.

Объективная международная оценка усилий руководства страны вселяет оптимизм.

Так, если в настоящее время по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) мы стали 45ми в мире из 166 стран, мы намерены к 2030 году войти в число 30ти лучших стран.

Перемены к лучшему также воочию ощущают наши соотечественники, у которых появилась надежда на лучшее будущее, они стали больше зарабатывать, у них появилась уверенность в завтрашнем дне.

Государство, по мере своего укрепления, активизирует взаимодействие с гражданским обществом.

Налажена обратная связь между властью и народом - через Народный Курултай.

Кабинет Министров Кыргызской Республики старается решать стратегические задачи по экономическому и социальному развитию страны и общества.

Проблемных вопросов, которые не решались десятилетиями, множество, тем не менеесуществует политическая воля и стремление вывести наше государство на траекторию ускоренного развития и роста, коренного реформирования всей системы государственного управления, стремление сделать власть подотчетной народу.

Я как Президент и глава исполнительной власти нацелен на бескомпромиссную борьбу с коррупцией, невзирая на должности, положение, звания и заслуги.

Это видит и поддерживает наш народ, который даёт свою оценку нашим усилиям.

Это видят и наши международные партнёры.

Господин Блинкен,

Мы приветствуем и на самом деле поддерживаем деятельность неправительственных/некоммерческих организаций, средств массовой информации, в том числе и тех, которые много лет работают с иностранными партнерами, получая от них финансирование.

Главные наши требования:

исполнение норм Конституции и законов Кыргызской Республики, в том числе, Налогового кодекса;

обеспечение прозрачности деятельности неправительственных/некоммерческих организаций, средств массовой информации и их подотчетности перед налоговыми органами.

Общество, государство должны видеть,откуда, из каких иностранных источников и на какие цели идёт финансирование той или иной неправительственной/некоммерческой организации.

Наши требования к ним понятны и поддерживаются в обществе, полностью соответствуют как Конституции Кыргызской Республики, так и нашим международным обязательствам.

Однако представителями так называемых "свободных СМИ и НПО" в Кыргызстане инициируемые государственными органами законопроекты об иностранных агентах, средствах массовой информации, неправительственных организациях были приняты в штыки.

Законопроекты вызвали бурю негодования со стороны ряда СМИ и НПО, финансируемых за счет средств налогоплательщиков государств-членов Евросоюза и США, поскольку они опасаются выхода из тени и реального налогового контроля со стороны государства.

К критике законопроектов подключились международные организации, такие как Евросоюз, ПРООН, ОБСЕ, ЮСАИД, посольства Евросоюза и США и другие доноры кыргызских НПО и СМИ, депутаты и политики иностранных государств.

В этой связи по моему поручению начальник управления правового обеспечения Администрации Президента Кыргызской Республики М. Укушов в середине июля 2023 года провел брифинг с Послом США Л. Вигери, а также с послами стран Евросоюза в Кыргызской Республике.

На этих встречах представителями Администрации Президента Кыргызской Республики были даны исчерпывающие разъяснения по всем вопросам, которые вызывали озабоченность представителей посольств, представлены сравнительные анализы законопроектов с международно-правовыми документами.

Кроме того, летом 2023 года были проведены круглые столы по обсуждению законопроектов с участием представителей средств массовой информации, неправительственных/некоммерческих организаций, депутатов парламента, представителей Администрации Президента, Кабинета Министров Кыргызской Республики.

На этих мероприятиях представители государственных органов также давали пояснения по всем вопросам, связанным с законопроектами и соответствием их международно-правовым документам.

В соответствии с нормами Конституции и законов Кыргызской Республики государство не вмешивается и не собирается вмешиваться в уставную деятельность неправительственных/некоммерческой организации, средств массовой информации.

Поэтому мне непонятно как вышеназванный проект Закона в случае принятия парламентом может поставить, как Вы пишете, "под угрозу доступ ваших граждан к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование через программы, осуществляемые неправительственными организациями при поддержке правительства США и международных партнеров"?

Критикуемые законопроекты опираются на общепризнанные принципы и нормы международного права, провозглашающие допустимость ограничения законом свободы получать и распространять информацию и идеи, если это необходимо в интересах национальной безопасности или общественного порядка, в целях предотвращения преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц:

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 10);

Всеобщая декларация прав человека (п. 2 ст. 29);

Международный пакт о гражданских и политических правах" (п. 3 ст. 19 и ст. 20);

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (ст. 10);

Декларация Совета Европы о средствах массовой информации и правах человека (1970 г.); и другие.

Хочу подчеркнуть, что в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики права и свободы человека и гражданина, в том числе право на свободу слова, право на объединение, могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц (часть 2 статьи 23).

То есть в этом праве мы ничем не отличаемся от США или какой-то другой страны мира.

Господин Блинкен,

При этом хочу отметить, что, как мне кажется, Вы, являясь руководителем внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов Америки – нашего давнего доброго друга и партнера, поделились со мной своими опасениями по поводу вышеназванного проекта Закона, опираясь на недостоверную информацию со стороны отдельных неправительственных/некоммерческих организаций, действующих в нашей стране.

Это, к сожалению, не позволило Вам составить объективную картину о реальной ситуации с правами и свободами человека в нашей стране, в том числе, права на объединение.

На самом деле подавляющее большинство неправительственных/некоммерческих организаций достойно и честно работают у нас в стране.

Лишь небольшая по численности, но очень громогласная группа этих структур, финансируемых иностранными государствами, и их отдельные представители являются источником недостоверной информации для своих грантодателей.

Кроме того, эти же неправительственные структуры зачастую распространяют лживую, недостоверную информацию среди народа, что приводит к судебным тяжбам по иску потерпевших или оболганных.

В результате рассмотрения дел в суде распространители лживой информации часто вынуждены заявлять ходатайство о примирении с истцами.

И таких дел в судах множество.

Следует отметить, что за последние три десятилетия в нашей стране появилась "прослойка" неправительственных/некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа (в кыргызском обществе их называют "грантоедами"), руководители которых превратили их на самом деле в "семейные предприятия", занимающиеся "распиливанием" денег, поступающих от иностранных спонсоров.

Об этом много раз писали в средствах массовой информации нашей страны.

При необходимости мы готовы предоставить Вам соответствующую информацию.

Можно заметить, что подобные ненадежные источники информации спекулируют на своих "трудностях" и "гонениях", что в свою очередь вынуждает спонсирующие иностранные структуры идти у них на поводу, заниматься расточительством, тратя деньги налогоплательщиков США и стран Евросоюза.

В связи с чем я предлагаю провести аудит использования финансовых средств, неправительственными/некоммерческими организациями, финансируемымиправительственными организациями США, – хотя бы за последние 10 лет.

Я надеюсь, что Вы, уважаемый господин Государственный секретарь, основываясь на моих вышеотмеченных разъяснениях и гарантиях, сможете развеять опасения "некоторых американских партнеров по реализации", чтобы они и дальше продолжали свою деятельность в Кыргызской Республике.

Пользуясь случаем, имею честь пригласить Вас, уважаемый господин Блинкен, посетить нашу страну и воочию убедиться в том, что права и свободы человека в Кыргызстане находятся под надежной защитой Конституции и законов Кыргызской Республики.

Уверен, что в Кыргызстане Вы всегда найдёте надёжных друзей.

Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США.

Единственная моя просьба – не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны.

С наилучшими пожеланиями и искренним уважением,

Садыр Нуркожоевич ЖАПАРОВ

Президент Кыргызской Республики".