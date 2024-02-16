Уроженец Кыргызстана космонавт Корсаков теперь Герой России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении космонавту Сергею Корсакову звания Героя России, сообщает Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

Также ему присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного полета на Международной космической станции", - говорится в указе.

Корсаков родился в 1984 году во Фрунзе (Бишкек), учился в школе № 24.

В 2022 году он провел на Международной космической станции 195 дней и оттуда поздравил бишкекчан с Днем города. В тот полет космонавт взял с собой флаги Кыргызстана и Бишкека.