Погода
$ 89.45 - 89.71
€ 95.90 - 96.90

Уроженец Кыргызстана космонавт Корсаков теперь Герой России

254  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении космонавту Сергею Корсакову звания Героя России, сообщает Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

Также ему присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного полета на Международной космической станции", - говорится в указе.

Корсаков родился в 1984 году во Фрунзе (Бишкек), учился в школе № 24.

В 2022 году он провел на Международной космической станции 195 дней и оттуда поздравил бишкекчан с Днем города. В тот полет космонавт взял с собой флаги Кыргызстана и Бишкека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435368
Теги:
Россия, космонавтика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  