Погода
$ 89.36 - 89.71
€ 95.95 - 96.95

ГКНБ: Задержан директор ГУ "Кадастр" Ысык-Атинского района

149  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержан директор ГУ "Кадастр" Ысык-Атинского района М.М.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, с 2001 по 2022 годы со стороны Чуйского лесного хозяйства и Чуй-Токмокского "Кадастра" были незаконно выданы государственные акты на земельные участки в количестве 226 единиц с площадями от 4 соток до 150 гектаров.

В ходе проверки указанных фактов ГКНБ возбужденно уголовное дело по факту незаконной выдаче дачных участков, сотрудниками ГУ "Кадастр" и Чуйского лесного хозяйства, расположенных на территории Кегетинского лесничество "Кол-Тор-1" и Токмокского лесничества "Кол-Тор-2", с использованием подделанных протоколов от 1992, 1996, 1999, 2006 годов Садоводческого товарищества "Кол-Тор" и Совета трудового коллектива Чуйского лесхоза. В результате, незаконно были выданы 39 государственных актов о праве частной собственности на 33,8 гектаров земли, общей стоимостью 115 млн. 632 тыс. сомов. По данному факту согласно ст.96 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ директор ГУ "Кадастр" Ысык-Атинского района М.М.А. (ранее был директором Чуй-Токмокского ГУ Кадастр).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435389
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  