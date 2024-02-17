ГКНБ: Задержан директор ГУ "Кадастр" Ысык-Атинского района

Задержан директор ГУ "Кадастр" Ысык-Атинского района М.М.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, с 2001 по 2022 годы со стороны Чуйского лесного хозяйства и Чуй-Токмокского "Кадастра" были незаконно выданы государственные акты на земельные участки в количестве 226 единиц с площадями от 4 соток до 150 гектаров.

В ходе проверки указанных фактов ГКНБ возбужденно уголовное дело по факту незаконной выдаче дачных участков, сотрудниками ГУ "Кадастр" и Чуйского лесного хозяйства, расположенных на территории Кегетинского лесничество "Кол-Тор-1" и Токмокского лесничества "Кол-Тор-2", с использованием подделанных протоколов от 1992, 1996, 1999, 2006 годов Садоводческого товарищества "Кол-Тор" и Совета трудового коллектива Чуйского лесхоза. В результате, незаконно были выданы 39 государственных актов о праве частной собственности на 33,8 гектаров земли, общей стоимостью 115 млн. 632 тыс. сомов. По данному факту согласно ст.96 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ директор ГУ "Кадастр" Ысык-Атинского района М.М.А. (ранее был директором Чуй-Токмокского ГУ Кадастр).