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Министр энергетики КР посетил с рабочим визитом Таджикистан

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После прошедших переговоров глав государств и правительств Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по поручению президента Садыра Жапарова министр энергетики Таалайбек Ибраев и ряд работников энергетической отрасли совершили рабочую поездку в Республику Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основной целью визита энергетиков Кыргызстана стало углубление отношений двух стран в энергетической отрасли и проведение предварительных переговоров по реализации уже начатой, но не до конца выполненной работы после разрешения пограничных отношений.

В первый день трехдневного визита состоялась встреча Таалайбека Ибраева и министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далера Джумы.

На встрече стороны обсудили текущую ситуацию в энергетической отрасли, проекты, направленные на развитие отрасли, ГЭС КА-1, строящиеся малые ГЭСы, зеленую энергетику, ТЭЦ, уголь, проект CASA-1000, решение проблем жителей приграничной зоны с электроэнергией.

Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума в своем выступлении поблагодарил коллег из КР и отметил, что сотрудничество двух стран в области энергетики ведется уже давно, и то, что в КР уделяется особое внимание возобновляемым источникам энергии, ведется строительство малых ГЭС является большим достижением. Он также подчеркнул, что CASA-1000 - это символический проект. Он выразил готовность к сотрудничеству, если пограничный вопрос будет решен.

Кроме того, кыргызская сторона во главе с министром Т. Ибраевым посетила диспетчерский центр Таджикистана, где ознакомились с работой центра, в котором идёт учёт данных по выработке электроэнергии, количеству потребляемой электроэнергии и качеству напряжения.

Затем, ознакомились с работой Центра автоматизации энергопотребления, где состоялся обмен опытом, на котором участники делились мнением, отвечая на вопросы друг друга. При этом, таджикские энергетики отметили, что данный проект реализован в рамках проводимой реформы и благодаря этой системе созданы условия для онлайн-просмотра состояния подстанций, воздушных линий, объектов и облегчения работы.

В рамках визита кыргызские энергетики во главе с министром Т. Ибраевым посетили "Душанбинскую ТЭЦ-2 " и на месте ознакомились с деятельностью ТЭЦ. При ознакомлении стороны обсудили много вопросов, в том числе, о выборе оборудования при строительстве ТЭЦ, которое зависит от используемого угля и его калория, мощности ТЭЦ и т. д.

Ибраев подчеркнул, что в первый день визита были обсуждены важные вопросы на встрече. По его словам, обмен опытом, полученным сегодня по строительству ТЭЦ, ГЭС, цифровизации энергетической отрасли, сыграет большую роль в реализации наших предстоящих планов.

Отметим, что в течение двух дней кыргызские энергетики посетят строящиеся крупные ГЭС в Таджикистане и проведут обсуждения на местах.


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URL: https://www.vb.kg/435394
Теги:
Таджикистан, Кыргызстан
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