В Кыргызстане впервые пройдет национальный чемпионат рабочих профессий

20 февраля в Бишкеке пройдет церемония открытия национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kyrgyzstan среди учащихся профессиональных лицеев и колледжей. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, студенты, победившие в региональном туре чемпионата, с 20 по 22 февраля будут демонстрировать навыки в сварочной технологии, поварском деле и технологии моды.

Победители национального тура будут награждены ценными призами и примут участие в международном чемпионате с 10 по 15 сентября, который пройдет во французском городе Лионе.

Ожидается, что в церемонии примут участие депутаты Жогорку Кенеша, министр образования и науки, министр труда, социального обеспечения и миграции, а также представители международных организаций и крупных компаний.

WorldSkills – это международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации, популяризация рабочих профессий.