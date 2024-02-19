В Кыргызстане впервые пройдет национальный чемпионат рабочих профессий

20 февраля в Бишкеке пройдет церемония открытия национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kyrgyzstan среди учащихся профессиональных лицеев и колледжей. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
По ее данным, студенты, победившие в региональном туре чемпионата, с 20 по 22 февраля будут демонстрировать навыки в сварочной технологии, поварском деле и технологии моды.
Победители национального тура будут награждены ценными призами и примут участие в международном чемпионате с 10 по 15 сентября, который пройдет во французском городе Лионе.
Ожидается, что в церемонии примут участие депутаты Жогорку Кенеша, министр образования и науки, министр труда, социального обеспечения и миграции, а также представители международных организаций и крупных компаний.
WorldSkills – это международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации, популяризация рабочих профессий.