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МП "Бишкекзеленстрой" готовится к весенним посадкам цветов

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В теплицах муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" началась активная подготовка к весенним посадкам цветов. Об этом сообщает пресс-слжба столичной мэрии.

По ее данным, в феврале месяце этого года в двух оранжерейных хозяйствах предприятия посеяны семена более 20 видов однолетних цветов. В конце апреля городские клумбы украсят 1 млн. 600 тысяч однолетних цветов.

Справка: Первые теплицы на территории нынешнего МП "Бишкекзеленстрой" были построены в 1933-1940 годах, несколько теплиц построено в послевоенные годы, последнюю теплицу построили в 1987 году, в период существования "Совхоза декоративного садоводства".

Отметим, что в прошлом 2023 году на территории предприятия была построена новая теплица по корейской технологии площадью 400 м2 и высотой 4 метра. Она оснащена новой усовершенствованной отопительной и вентиляционной системой.


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URL: https://www.vb.kg/435414
Теги:
благоустройство, Бишкекзеленхоз
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