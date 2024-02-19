МП "Бишкекзеленстрой" готовится к весенним посадкам цветов

В теплицах муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" началась активная подготовка к весенним посадкам цветов. Об этом сообщает пресс-слжба столичной мэрии.

По ее данным, в феврале месяце этого года в двух оранжерейных хозяйствах предприятия посеяны семена более 20 видов однолетних цветов. В конце апреля городские клумбы украсят 1 млн. 600 тысяч однолетних цветов.

Справка: Первые теплицы на территории нынешнего МП "Бишкекзеленстрой" были построены в 1933-1940 годах, несколько теплиц построено в послевоенные годы, последнюю теплицу построили в 1987 году, в период существования "Совхоза декоративного садоводства".

Отметим, что в прошлом 2023 году на территории предприятия была построена новая теплица по корейской технологии площадью 400 м2 и высотой 4 метра. Она оснащена новой усовершенствованной отопительной и вентиляционной системой.