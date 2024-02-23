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Садыр Жапаров возвращает былую мощь и боеспособность армии Кыргызстана

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- Канат Кожоев
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Удастся ли Вооруженным силам Кыргызстана вернуть себе былую мощь и боеспособность армии Киргизской ССР? Вполне возможно, что удастся. По крайней мере сейчас власти все делают для этого.

В наступившем два месяца назад году Кыргызстан занял сотое место в мире по военной мощи. 100 – это вроде бы очень далеко до рекорда. Но если учесть, что всего год назад мы были на 107-м месте, то сейчас нашу страну и нашу армию определенно есть с чем поздравить.

Национальная армия Кыргызстана родилась весной 1992 года после принятия под государственную юрисдикцию советских соединений и частей, дислоцированных на территории республики. Что собой представляла армия Киргизской ССР до того момента? Она входила в состав Красной Армии – "несокрушимой и легендарной". Овеянной такой боевой славой, как ни одна другая армия мира.

Силен был Кыргызстан в те времена оборонной промышленностью. Его оборонно-промышленный комплекс снабжал соответствующей продукцией весь Советский Союз. Несколько крупнейших предприятий работали в основном на оборонку, производя патроны всех калибров, торпеды и прочие элементы вооружения. С распадом СССР в упадок пришло и большинство предприятий…

Формировать Вооруженные силы и выстраивать обороноспособность Кыргызстану пришлось если и не с нуля, то с весьма невыгодного старта. Характеризуя слабые стороны кыргызской армии, военные эксперты всего год назад указывали на ее недостаточное финансирование и модернизацию. Бюджет обороны республики в то время составлял около 130 млн долларов и был самым низким в регионе. Большая часть техники или устарела, или пребывала в неисправном состоянии.

В качестве фактора, тормозящего нашу обороноспособность, назывались и политическая нестабильность, и нерешенные социальные проблемы. Лихорадившие страну революции и прочие потрясения отбрасывали ее на десятилетия назад – как в общем плане, так, разумеется, и в плане обороноспособности.

Задумывались ли над этим предыдущие президенты? Возможно. Но дальше раздумий, похоже, дело не шло. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев, пожалуй, первыми в независимом Кыргызстане вспомнили поговорку "Если хочешь мира – готовься к войне".

К войне Кыргызстан ни в коем случае не готовится. Наоборот: за последнее время произошло немало событий, которые сильно снизили напряженность между нами и ближайшими соседями и дали надежду на то, что и в дальнейшем удастся все споры и конфликты решать исключительно миром. Восстановлены дружеские отношения с Узбекистаном, почти решился вопрос кыргызско-таджикской границы. Однако, прорабатывая все эти вопросы в строго дипломатических рамках, власти серьезно занялись и модернизаций кыргызской армии. Дай бог, чтобы ей не пришлось воевать; но дай бог, чтобы, видя ее боеготовность, никому не пришло в голову развязать против Кыргызстана войну.

Дипломатия – это дело такое. Мы протягиваем всему миру руку для дружеского рукопожатия, другой рукой как бы невзначай показывая, чем мы располагаем для своей защиты. Тогда к нам по-настоящему прислушаются, оценят и зауважают. Таковы нынешние мировые реалии.

Каким образом и за счет чего кыргызской армии удалось за год подняться в рейтинге на семь позиций?

Прежде всего – за счет развития национальной оборонной промышленности. Кыргызстан активно работает над производством своего оружия и боевой техники. Построено и заработало несколько предприятий. Началось производство автоматического оружия, бронежилетов и даже собственных беспилотников (кроме того, достаточное количество "Байрактаров" и другой современной военной техники закуплено у Турции).

Бюджет обороны увеличен до 165 млн долларов и будет еще расти.

Кыргызстан – член ОДКБ и ШОС, что позволяет ему получать военно-техническую помощь и поддержку от стран-партнеров по организациям. В рамках международного сотрудничества регулярно проводятся учения и тренинги для повышения квалификации и боевых навыков военнослужащих.

Армия, как и другие структуры, очищается от коррупции и некомпетентности. Судя по тому, как идёт борьба с этими явлениями в правоохранительных органах, - наступит время, когда и Вооруженные силы КР будут руководимы профессиональными и честными командирами.

Президент отлично понимает, что боеспособная армия – это не только техника, но и личный состав. Хорошо обученный, не менее хорошо мотивированный, обмундированный, физически подготовленный.

- Мне передали армию в плачевном состоянии, - рассказывал Садыр Жапаров вскоре после избрания его на пост президента (автоматически – главнокомандующего). – Даже питание было не на должном уровне. Я сразу удвоил порции…

Здесь опять же нелишним будет вспомнить поговорку: "Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую". С патриотизмом и боевым духом у кыргызских военнослужащих все в порядке. Осталось наладить обучение и оснащение. И не в последнюю очередь питание. Тогда за обороноспособность Кыргызстана можно будет не переживать.

Сейчас международные эксперты высказываются о кыргызской армии как о "маленькой, но вполне профессиональной". И на этом главнокомандующий останавливаться не намерен.


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URL: https://www.vb.kg/435509
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, президент, реформы, Кыргызстан, Вооруженные силы
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