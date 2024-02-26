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Глава разведки Украины назвал причину смерти Навального

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Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ГУР располагает данными об обстоятельствах смерти в российской колонии Алексея Навального.

В ходе брифинга Буданову задали вопрос, что он думает о смерти российского оппозиционера. Буданов на это ответил, что причина смерти Навального была названа давно.

"Я, может быть, вас разочарую, но из того, что нам известно, он умер от оторвавшегося тромба", - заявил Буданов.

О смерти политика в ИК-3 в поселке Харп ФСИН сообщила днем 16 февраля. В заявлении ведомства было сказано, что заключенный почувствовал себя плохо и потерял сознание, а также что реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Тело покойного было выдано родственникам не сразу, что мотивировалось назначением экспертиз, однако их результаты публично не объявлялись. Родственники на текущий момент также ничего не заявляли о непосредственной причине смерти. В день, когда было объявлено о смерти Навального, телеканал RT заявил, что его источники знают причину и что "у Навального оторвался тромб".

Источник: Московский Комсомолец


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URL: https://www.vb.kg/435532
Теги:
оппозиция, Россия, Украина
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